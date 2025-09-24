為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    偷電纜還藏毒 屏警破獲電纜線竊盜集團 逮4嫌送辦

    屏東警分局破獲涉嫌藏毒的電纜線竊盜集團。（屏東警分局提供）

    屏東警分局破獲涉嫌藏毒的電纜線竊盜集團。（屏東警分局提供）

    2025/09/24 12:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來屏東市區接連發生多起電纜線遭利器剪斷竊取案件，竊嫌多選在深夜校園、工廠無人之際下手，檢警展開偵辦，逮捕李姓、陳姓、錢姓、盧姓等4嫌，並起獲二級毒品44.59公克等，其中李嫌限制住居，其餘3嫌收押，經清查該集團至少涉及7起竊案，持續擴大偵辦。

    在屏東市發生多起電纜線遭利器剪斷竊取案件後，屏東警分局立即成立專案小組，調閱監視器進行比對，蒐證完竣後報請屏東地檢署指揮偵辦，鎖定由李姓嫌犯為首的竊盜集團。專案小組22日由檢察官同步指揮執行拘提、搜索，逮獲35歲錢嫌、32歲陳嫌、35歲盧嫌、40歲李嫌，均為男性，並起獲二級毒品安非他命、依托咪酯共44.59公克、毒品吸食器、鐵皮剪、老虎鉗、刮刀等作案工具及衣物。

    該集團所竊電纜線總價值約50萬，經警詢，李嫌等人均坦承犯行，並供稱贓物已銷贓、犯罪所得也已花用殆盡。全案依刑法加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，目前已將錢嫌、陳嫌、盧嫌收押、李嫌限制住居。

    屏東縣政府警察局局長甘炎民也特別前往派出所慰勉偵辦同仁，肯定專案小組鍥而不捨的辦案精神與辛勞，也表示，該犯罪集團不只盜竊電線，同時也藏有毒品，目前已確定該集團涉及7起竊盜案件，將持續擴大清查本縣涉案範圍，務必將其一網打盡。

    屏東分局分局長林明波表示，該竊盜集團成員是吸毒同好，竊盜所得贓款均購買毒品花用，甚至於住所裝設監視器，監看防止警方查緝。警方呼籲民眾可裝設監視器、警鈴等設備，提升環境防盜能量，若發現可疑人、事、物應立即報案，警民協力打擊犯罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方起獲作案工具。（屏東警分局提供）

    警方起獲作案工具。（屏東警分局提供）

    警方起獲作案工具及二級毒品。（屏東警分局提供）

    警方起獲作案工具及二級毒品。（屏東警分局提供）

    屏東縣政府警察局局長甘炎民（左三）前往派出所慰勉偵辦同仁。（屏東警分局提供）

    屏東縣政府警察局局長甘炎民（左三）前往派出所慰勉偵辦同仁。（屏東警分局提供）

