    首頁　>　社會

    新北土城「世界花園社區」爆裝潢詐騙案 議員林銘仁要求檢警調介入偵辦

    新北市土城區世界花園社區爆裝潢詐騙案。（圖取自Google地圖）

    新北市土城區世界花園社區爆裝潢詐騙案。（圖取自Google地圖）

    2025/09/24 12:40

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市土城區世界花園社區爆發裝潢詐騙案，住戶自救會向新北市議員林銘仁陳情，逾120戶住戶與奧拓設計國際股份有限公司簽訂工程承攬契約，付款後卻僅少數完工，損失金額估計高達數千萬元，林銘仁要求檢警調立即介入偵辦，防止業者惡意脫產及更多受害者產生。

    自救會統計，社區至少120戶簽訂裝潢合約，金額約在50萬元至150萬元間，實際完工僅約15至20戶，大部分工程延宕數月，公司卻仍持續接案，另指出，奧拓在9月17日召開說明會，律師聲稱要加價或延期才能繼續施工，但後續不久公司人員即失聯，大門緊閉，奧拓設計林姓負責人與吳姓設計師拒不出面，惹怒住戶。

    受害住戶指出，因在代銷公司「家河廣告」推薦下而選擇奧拓，代銷人員稱奧拓設計是建商合作廠商、樣品屋製作廠商，博取住戶信任，受害住戶多數合約內容含糊，缺乏品牌、材質與尺寸等資訊，許多被害人支付金額已逾6成，但現場僅完成天花板、隔間等粗淺工程，部分住戶甚至在未簽正式合約下，就繳付9成款項。

    據了解，吳姓設計師曾因侵占、偽造文書等遭判刑，疑遭多個地檢署通緝，林銘仁表示，目前已有30多位住戶向土城警分局報案，鑑於受害者眾多且跨區，他已要求新北市刑大專案偵辦並移送地檢署，調查設計公司、代銷公司之間是否有利益輸送，同時，新北市法制局消保官也已成立專案，呼籲受害住戶盡速提出申訴。

    新北市土城區世界花園社區爆裝潢詐騙案，住戶向市議員林銘仁陳情，損失金額估達數千萬元。（「取自林銘仁 新北市議員」臉書）

    新北市土城區世界花園社區爆裝潢詐騙案，住戶向市議員林銘仁陳情，損失金額估達數千萬元。（「取自林銘仁 新北市議員」臉書）

    熱門推播