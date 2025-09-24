涉幫調查官余正煌查個資討債 2警獲不起訴

台北地檢署調查後，認定兩警疑誤認是要偵辦案件才會幫忙查個資，罪嫌不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

2025/09/24 12:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕調查官余正煌為了向陳柏銓討債，竟透過嘉義市警察局林、謝兩名警員利用警政系統查詢陳的個資，交付黑幫。台北地檢署調查後認為，余與林姓偵查佐長期有案件配合偵辦，不排除是誤認為案件所需，才會幫忙請謝姓警員查詢。因此認定兩警罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢警調偵辦余正煌涉犯恐嚇取財案件時，發現他曾於2021年8、12月間，聯繫林姓偵查佐請其利用警政署建置的智慧分析決策系統，查詢陳柏銓個資。但因林員並未在辦公室內，轉請謝姓警員協助。

請繼續往下閱讀...

檢察官偵訊時，林姓偵查佐宣稱因為經常與余正煌配合執行專案，基於偵辦刑事案件，會幫忙友軍查詢犯嫌個人資料，因余提及要查陳柏銓及其親友個資，當時誤以為是要偵辦案件使用，才會幫忙查詢，但碰巧人不在辦公室，才會請謝員協助。

謝姓警員也喊冤表示，是接到林姓偵查佐的電話，他稱人在外面幫他查詢一下，後來幫忙查詢，查完就傳給他了，根本不認識余正煌調查官，更不知道會被私用。

檢察官調閱余、林二人的手機對話紀錄，發現二人確實有密切業務往來，且交換情資，不排除林員誤認為是要偵辦案件，才會幫忙余男查詢陳柏銓個資；而謝男是基於信賴協助同事，才會幫忙查詢，因此認定兩人罪嫌不足，予以不起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法