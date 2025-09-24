不肖包商將裝潢廢棄物棄置國有地 判刑1年半、沒收不法所得

屏東環保單位及警方加強查緝非法清運、傾倒廢棄物行為。示意照，非本案廢棄物。（資料照）

2025/09/24 12:30

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓承包商將拆除後的裝潢廢棄物運往無人看管的國有地棄置，賺取黑心錢，警方據報會同屏東縣環保局查獲後，依違反廢棄物清理法送辦，檢方認為陳男為了一己私利，不惜破壞環境，實不足取，向法院求處2年徒刑，屏東地院審酌全案情狀後，判處陳男1年6個月徒刑，並沒收或追繳不法所得。

承攬裝潢拆除工程的陳姓男子，未具清運、處理廢棄物執照及許可，為了賺取1萬2千元，2年前將拆除下來的隔板、門板、廢床墊及混泥土塊等大批廢棄物，運往屏東境內無人看管的國有地上棄置，警方據報會同環保局前往查獲，將陳男送辦；檢方偵辦後，認為陳男有毒品及妨害自由等前科，素行不佳，被查獲非法傾倒行為後，未自行清除，致國家徒耗清除成本，建請法院判處2年徒刑，以資懲戒。

屏東地院認為陳男未經主管機關許可，擅自清運、棄置一般事業廢棄物，危害公共環境衛生，且犯後未主動清除廢棄物，實不足取，依非法清理廢棄物罪，處有期徒刑1年6月，並沒收或追繳不法所得1萬2千元。

