成功嶺打靶二兵「眼球不見了」 中檢證實T-91步槍查扣送鑑定

台中成功嶺前天打靶訓練，邵姓二兵遭子彈打中左臉傷勢嚴重，為釐清事發經過和原因，台中地檢署已分「軍他」字案偵辦，並查扣該把T91步槍送鑑定。（記者陳建志攝）

2025/09/24 12:11

〔記者陳建志／台中報導〕陸軍10軍團邵姓二兵前天下午在成功嶺進行T-91步槍射擊時，子彈從他手中的步槍射出，打中其左臉頰，造成嚴重傷勢，連眼球都不見，經徹夜手術輸血80袋搶救，仍在加護病房觀察，為釐清事發經過、原因，台中地檢署昨天已指派檢察官柯學航指揮偵辦，保全靶場監視器影像等相關證物，台中地檢署證實該把T-91步槍已經查扣將送刑事局鑑定，不過目前沒有人列為被告，分「軍他」字案調查，將會陸續傳當天現場人員協助調查。

這名邵姓士兵前天持T91步槍打靶受傷後立刻送醫急救，到院發現左眼粉碎，腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重持續大量出血，急診進行緊急氣切，經輸血80袋並由整型外科及放射科醫師進行栓塞止血，清晨5點轉入加護病房，昨天下午並轉院到三軍總醫院。

台中地檢署昨天已立案調查，由軍法專組，曾是職業軍人的檢察官柯學航指揮偵辦，昨天並在台中憲兵隊陪同及部隊長官配合下，前往成功嶺基地靶場進行現場履勘，了解射擊訓練流程、在場人員及使用裝備，調取資料保全現場監視器影像等相關證據，儘速還原案發事實、釐清事故原因，查明究竟是彈藥問題、槍枝故障，或是人為因素。

台中地檢署表示，該案目前因案由不詳、被告不明，分「軍他」字案調查，並證實當天邵男射擊的T-91步槍已經查扣，將送刑事局進行生物跡證檢驗（指紋、血跡）、彈道比對，關鍵的靶場現場監視影像也已經查扣，有助於釐清事發經過，未來也會陸續通知當天在場目擊的士兵和軍方相關人配合調查釐清。

