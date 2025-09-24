猝逝知名畫家洪天宇曝婚外情 元配與女教授互告

洪天宇生前曾被國立台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」四年級生之一。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕知名畫家洪天宇於前年被發現陳屍在苗栗縣大湖鄉畫室內，洪妻辦理喪事時，發現洪與台灣藝術大學教授劉靜敏有婚外情提告，劉女被台北地院判賠洪妻20萬元。劉女也主張洪生前跟她有借貸，對洪的繼承人，也就是洪妻及洪子，提起清償借款告訴，苗栗地院審理中。

洪天宇於前年5月14日晚間被發現陳屍在他位於苗栗大湖的畫室內超過一週，由於現場門窗由內鎖上，未有破壞侵入跡象，排除他殺，遺體由家屬領回。經苗栗地檢署囑託台中地檢署相驗，洪男為心因性休克、心血管病變、高血壓死亡。

但洪妻在辦理丈夫後事時，發現丈夫的手機和電腦中，存有與劉女的大量曖昧對話、親密合照。劉女更逕自出入丈夫在苗栗大湖的住處，並要求洪妻將她和洪的定情物置入靈柩。洪妻憤而將劉女告上法院，求償100萬元。

劉女則辯稱，照片僅能證明她和洪一同出遊，兩人並無牽手、擁抱等親密肢體接觸，Line對話內容也是在兩人出遊後各自回家，確認彼此是否平安、聯絡事情或關心對方身體狀況的問候語，並沒有超過一般交友分際。因洪與妻子分居已久，她不知道對方婚姻關係尚存續。

但法官調查，劉女多次向洪表示「愛您」、「超級想您」、「剛離開就想念了」、「回家還是想您」、「哈尼，您真的很好，很榮幸和您過日子～ 」，洪甚至也稱劉女的母親「老媽」。且劉女更自承曾和洪同住，提告要求洪妻將她放於屋內的物品返還，可見劉女和洪有交往關係。另，洪曾於2021年6月以line傳送身分證正反面、存摺封面照片給劉女，劉女可知洪天宇已婚。法官認劉女侵害洪妻配偶權，應賠償20萬元。可上訴。

劉女也主張洪生前跟她有借貸，對洪的繼承人，也就是洪妻及洪子，提起清償借款告訴。苗栗地院於今年6月收案，於18日邀雙方前往洪的畫室履勘，以釐清財物、房產歸屬，全案審理中。

洪天宇於1960年出生於台中，新竹師專美術科畢業，作品多以關懷山林生態為主題，同時也藉創作反映自然生態環境遭人類開發行為破壞的省思，被國立台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」四年級生之一。他的《大悲宴》系列作品，於2008年的台北國際藝術博覽會，以總價2000萬元全數賣出，成為該大會成交額最高的藝術家作品。

