台中大雅驚傳命案！女全身傷遭丟包慘死 涉案前夫逃到彰化被逮

台中市大雅驚傳命案，女子疑遭前夫毆打丟包死亡。（記者張軒哲攝）

2025/09/24 11:51

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區昨日驚傳命案，一名遭家暴陳姓女子倒臥騎樓昏迷死亡，警方追查張姓前夫涉嫌犯案，陳女全身多處瘀青，遭張嫌棄置於鄰居住家騎樓，張嫌開車逃到彰化，被警方逮捕。張男因吸毒後神情恍惚，推託說沒有毆打前妻，說詞反覆，無法交代清楚前妻死因。

大雅警方今日調查，30歲張男有毒品前科，與前妻陳女離婚後仍有往來，昨日兩人一起外出，兩人疑似爭吵，沒多久陳女全身多處瘀青陷入昏迷，張男卻見死不救，沒將她送醫急救，將陳女棄置在雅環路住處旁的騎樓，任由她躺在地上垂死，張男有打電話通知父親叫救護車救陳女，自己趕緊開車逃到彰化。

大雅警消到場後，見陳女明顯死亡，並未送醫，發現她身上有多處明顯瘀青與外傷，研判是遭外力介入致死。

大雅警方調閱監視器循線至彰化逮到張男，並在他身上查獲毒品，還辦稱前妻生前與人有債務糾紛，卻對案情避重就輕。

警方調查，現場並未發現可疑凶器，等張嫌精神恢復，進一步釐清案情。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

