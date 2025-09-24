為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    樺加沙、堰塞湖重創花蓮釀多人死傷失蹤 刑事局派員協助遺體鑑識

    樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流（見圖），已造成全國14死、124失聯、34傷，死亡均在花蓮光復鄉，警政署署長張榮興已指示刑事警察局鑑識中心立即派人支援遺體的鑑識工作。（記者羅沛德攝）

    樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流（見圖），已造成全國14死、124失聯、34傷，死亡均在花蓮光復鄉，警政署署長張榮興已指示刑事警察局鑑識中心立即派人支援遺體的鑑識工作。（記者羅沛德攝）

    2025/09/24 11:34

    〔記者邱俊福／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，依據中央災害應變中心統計，已造成全國14死、124失聯、34傷，死亡均在花蓮光復鄉；警政署署長張榮興考量大型災難地方警局鑑識能量不足，已指示刑事警察局鑑識中心立即派人支援遺體的鑑識工作，希望能於最短時間內，確認死者身分，協助完成檢方相驗。

    張榮興表示，目前的颱風造成多人傷亡，還有高達124人失蹤，考量遺體於天氣炎熱的戶外，需要儘快確認身分，而地方警力鑑識不足下，已指示刑事局鑑識中心派員支援，協助身分鑑識工作；目前刑事局鑑識中心已立即協調人力，調派鑑識人員前往花蓮協助DNA與指紋鑑識工作。

    中央災害應變中心今早舉行第10次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，截至今天上午8時，統計颱風已造成全國14死、124失聯、34傷，目前積淹水52處，尚未退水1處；此外，累計疏散撤離8310人，共開設20處收容處所，收容777人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播