    社會

    11歲女童有明星夢 男誘口交拍片分享「色淫師」 判4年定讞

    情境照

    情境照

    2025/09/24 11:25

    〔記者張文川／台北報導〕鄭姓食品業務員加入「色淫師」社群軟體群組，與網友分享交流兒童少年性影像，去年他赴苗栗與一名11歲女童上床還拍攝性影像分享，警方發現影片循線逮人，最高法院維持二審判決，依對未滿14歲女子為性交等罪，將他判處4年徒刑定讞。

    判決指出，鄭男自稱攝影師助理，加入「色淫師」群組，經常與網友交流兒少性影像及拍攝資訊，有網友透過交友軟體得知一名有明星夢的女童有意拍攝性影像，遂以兌換金錢介紹給鄭男。

    2024年6月22日鄭男赴苗栗縣西湖鄉女童住處「試鏡」，以手機拍攝她裸露下體、胸部的照片，還指使她自慰、為他口交，過程中持續錄影，事後傳送到「色淫師」群組供成員觀覽。

    二審台中高法院認定鄭男嚴重危害女童身心健全成長，使女童陷於性影像遭流傳散播、長期受持有其性影像者脅制的風險，審酌他始終坦承部分犯行、正視己過，判處4年徒刑；最高法院駁回鄭男上訴確定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

