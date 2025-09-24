為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與壯男性交拿毒品助興卻害他暴斃 男子二審改判5年

    男子孫仲田與長期從事重訓運動、體型健壯男子性交，並提供毒品助興卻害他暴斃，一審判孫男3年6月，高院今加重改判5年徒刑。（記者楊國文攝）

    男子孫仲田與長期從事重訓運動、體型健壯男子性交，並提供毒品助興卻害他暴斃，一審判孫男3年6月，高院今加重改判5年徒刑。（記者楊國文攝）

    2025/09/24 11:02

    〔記者楊國文／台北報導〕男子孫仲田被控於2023年間，與長期從事重訓、體型健壯的吳姓男網友在租屋處發性關係時，提供安非他命毒品吸食助興，沒想到吳男小睡休息卻一覺不醒，送醫搶救仍不治，台北地院國民法官庭依藥事法轉讓禁藥罪判孫男3年6月，全案上訴，高等法院今改依轉讓禁藥、過失致死罪等2罪，加重改判5年徒刑，可上訴。

    台北地檢署起訴指出，孫男於2023年1月間，透過交友軟體認識體型健壯，長期從事馬拉松、登山及重訓等運動的吳姓男網友，2人相約在孫男位於台北市的租屋處發生性關係。

    過程中，孫男為助興，提供安非他命和吳男一同吸食、發生性行為；吳男興致一來，還約了一名謝姓男子前來玩3P。因吳男感到疲倦，想小睡一下，請孫男幫忙將謝男接到住處。

    孫男、謝男返回後，卻發現吳男怎麼叫都叫不醒，直到隔日凌晨還是沒醒來，這才發覺不對勁，趕緊通報119派救護車將吳男送醫，但搶救無效，宣告不治。

    台北地檢署偵辦後認為吳男的死因，與孫男提供安非他命有因果關係，且發現吳男叫不醒後，未立即通報119，以轉讓禁藥致死罪起訴孫男。

    台北地院國民法官庭審理時，孫男委任律師引用唐詩，表示同志間的關係像是「勸君更盡一杯酒、西出陽關無故人」、「五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」等情，只是事前孫男並不知道吳男的身體狀況，是否有服用其他藥物等，雖確實有提供安非他命，但數量極微，不足為造成死亡之主因。

    但國民法官庭雖然不採信，但認定吸食毒品身亡並非為孫男可預見結果，改依轉讓禁藥罪，判孫男3年6月徒刑。全案上訴高等法院。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播