與壯男性交拿毒品助興卻害他暴斃 男子二審改判5年

2025/09/24 11:02

〔記者楊國文／台北報導〕男子孫仲田被控於2023年間，與長期從事重訓、體型健壯的吳姓男網友在租屋處發性關係時，提供安非他命毒品吸食助興，沒想到吳男小睡休息卻一覺不醒，送醫搶救仍不治，台北地院國民法官庭依藥事法轉讓禁藥罪判孫男3年6月，全案上訴，高等法院今改依轉讓禁藥、過失致死罪等2罪，加重改判5年徒刑，可上訴。

台北地檢署起訴指出，孫男於2023年1月間，透過交友軟體認識體型健壯，長期從事馬拉松、登山及重訓等運動的吳姓男網友，2人相約在孫男位於台北市的租屋處發生性關係。

過程中，孫男為助興，提供安非他命和吳男一同吸食、發生性行為；吳男興致一來，還約了一名謝姓男子前來玩3P。因吳男感到疲倦，想小睡一下，請孫男幫忙將謝男接到住處。

孫男、謝男返回後，卻發現吳男怎麼叫都叫不醒，直到隔日凌晨還是沒醒來，這才發覺不對勁，趕緊通報119派救護車將吳男送醫，但搶救無效，宣告不治。

台北地檢署偵辦後認為吳男的死因，與孫男提供安非他命有因果關係，且發現吳男叫不醒後，未立即通報119，以轉讓禁藥致死罪起訴孫男。

台北地院國民法官庭審理時，孫男委任律師引用唐詩，表示同志間的關係像是「勸君更盡一杯酒、西出陽關無故人」、「五花馬、千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」等情，只是事前孫男並不知道吳男的身體狀況，是否有服用其他藥物等，雖確實有提供安非他命，但數量極微，不足為造成死亡之主因。

但國民法官庭雖然不採信，但認定吸食毒品身亡並非為孫男可預見結果，改依轉讓禁藥罪，判孫男3年6月徒刑。全案上訴高等法院。

