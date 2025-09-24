為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    鳳山里長通報「假問路真詐騙」 警方在網咖逮獲嫌犯

    可疑男子（左）近期再鳳山建國、青年路出沒，以沒錢回家為由向學生或女性借錢。（鄭孟洳服務處提供）

    2025/09/24 10:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鳳山青年路近期出現可疑男子，專挑學生或年輕女性為目標以「問路、回家」為由借錢!文衡里長洪啟修質疑假問路真詐騙，通報轄區警方協助，警方隨後在網咖查獲這名男子，這次不回家、帶回警所偵辦。

    高市議員鄭孟洳服務處指出，近日在鳳山區建國、青年路一帶，出現一行跡可疑男子，經常假借「問路」為名，專挑學生或年輕女性搭話，該男子慣用話術是聲稱自己沒帶手機或錢包，再進一步要求能否借手機導航、再開口借錢。

    有學生向文衡里長洪啟修反映，指出這男子常在人行道徘徊，以同樣方式誘騙好心人；洪啟修立即找到對方，並表明要通知警方協助他返家，不料子一聽隨即拒絕，疑似問路的謊言當場被戳破?趕緊離開。

    但不久後又有一高中生出面表示，前天才曾被該男子以「借錢回家」為由騙走兩百元，沒想到又在同地點遇上對方，洪啟修為保障學生安全，立即通報轄區文山派出所，警方隨後在青年路某網咖順利查獲男子。

    洪啟修說，這名男子先前口口聲聲說「沒錢」，見到警方後卻立刻掏出身上現金當場歸還給學生，徹底坐實其「假問路、真詐騙」的伎倆；他也提醒市民務必提高警覺，若遇到陌生人以「借手機、借錢」為由接近時，應立即拒絕，並向師長或警方求助，共同守護社區安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鳳山區文衡里長洪啟修通報警方疑似發生假問路真詐騙案，警方隨後在網咖逮獲嫌犯。（鄭孟洳服務處提供）

