鳳山里長通報「假問路真詐騙」 警方在網咖逮獲嫌犯

可疑男子（左）近期再鳳山建國、青年路出沒，以沒錢回家為由向學生或女性借錢。（鄭孟洳服務處提供）

2025/09/24 10:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鳳山青年路近期出現可疑男子，專挑學生或年輕女性為目標以「問路、回家」為由借錢!文衡里長洪啟修質疑假問路真詐騙，通報轄區警方協助，警方隨後在網咖查獲這名男子，這次不回家、帶回警所偵辦。

高市議員鄭孟洳服務處指出，近日在鳳山區建國、青年路一帶，出現一行跡可疑男子，經常假借「問路」為名，專挑學生或年輕女性搭話，該男子慣用話術是聲稱自己沒帶手機或錢包，再進一步要求能否借手機導航、再開口借錢。

請繼續往下閱讀...

有學生向文衡里長洪啟修反映，指出這男子常在人行道徘徊，以同樣方式誘騙好心人；洪啟修立即找到對方，並表明要通知警方協助他返家，不料子一聽隨即拒絕，疑似問路的謊言當場被戳破?趕緊離開。

但不久後又有一高中生出面表示，前天才曾被該男子以「借錢回家」為由騙走兩百元，沒想到又在同地點遇上對方，洪啟修為保障學生安全，立即通報轄區文山派出所，警方隨後在青年路某網咖順利查獲男子。

洪啟修說，這名男子先前口口聲聲說「沒錢」，見到警方後卻立刻掏出身上現金當場歸還給學生，徹底坐實其「假問路、真詐騙」的伎倆；他也提醒市民務必提高警覺，若遇到陌生人以「借手機、借錢」為由接近時，應立即拒絕，並向師長或警方求助，共同守護社區安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鳳山區文衡里長洪啟修通報警方疑似發生假問路真詐騙案，警方隨後在網咖逮獲嫌犯。（鄭孟洳服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法