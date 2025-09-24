假兒子騙父親「換LINE急需10萬」內湖警攔阻守住積蓄

員警跟行員確認陳男在LINE帳號真假兒子身分。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/24 10:55

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一名陳姓男子差點被詐騙集團假冒兒子「急需用錢」的謊言騙走10萬元！詐騙集團先是假借電話通知陳男「更換LINE帳號」，隨後假冒兒子身分傳訊息表示臨時急需用錢，還急切催促他盡快匯款到一組陌生帳戶。陳男一度深信不疑，上週末準備親赴銀行臨櫃匯款，所幸行員察覺有異，立即通報警方到場，才成功攔阻這起「假兒子」詐騙，保住陳男辛苦積蓄。

內湖分局康樂派出所副所長游文忠、警員吳承翰上週執勤巡邏時，接獲板信商業銀行行員報案，指一名陳姓男子欲臨櫃匯款10萬元。行員關心詢問用途時，陳男表示是因為兒子透過LINE傳訊稱有急用借錢。行員懷疑有詐，隨即通知警方。

請繼續往下閱讀...

警方到場詢問後發現，陳男先前接獲電話，這位「兒子」自稱更換LINE帳號並要求更新通訊錄，之後再以LINE訊息訛稱急需10萬元，並提供一組陌生帳號要求轉帳。警方當場識破這是典型的假冒親友詐騙手法，耐心解說後，陳男才驚覺受騙，並立即封鎖該假冒帳號，對警方與行員的協助深表感謝。

內湖分局表示，今年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻詐騙金額逾9,292萬元。警方提醒，詐騙集團常透過電話或通訊軟體假冒親友身分，甚至利用AI技術偽造聲音影像行騙。呼籲民眾提高警覺，遇到借錢或投資訊息應冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案，切勿依陌生人指示操作ATM或匯款，以免血汗錢落入騙徒手中。

