為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假兒子騙父親「換LINE急需10萬」內湖警攔阻守住積蓄

    員警跟行員確認陳男在LINE帳號真假兒子身分。（記者鄭景議翻攝）

    員警跟行員確認陳男在LINE帳號真假兒子身分。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/24 10:55

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一名陳姓男子差點被詐騙集團假冒兒子「急需用錢」的謊言騙走10萬元！詐騙集團先是假借電話通知陳男「更換LINE帳號」，隨後假冒兒子身分傳訊息表示臨時急需用錢，還急切催促他盡快匯款到一組陌生帳戶。陳男一度深信不疑，上週末準備親赴銀行臨櫃匯款，所幸行員察覺有異，立即通報警方到場，才成功攔阻這起「假兒子」詐騙，保住陳男辛苦積蓄。

    內湖分局康樂派出所副所長游文忠、警員吳承翰上週執勤巡邏時，接獲板信商業銀行行員報案，指一名陳姓男子欲臨櫃匯款10萬元。行員關心詢問用途時，陳男表示是因為兒子透過LINE傳訊稱有急用借錢。行員懷疑有詐，隨即通知警方。

    警方到場詢問後發現，陳男先前接獲電話，這位「兒子」自稱更換LINE帳號並要求更新通訊錄，之後再以LINE訊息訛稱急需10萬元，並提供一組陌生帳號要求轉帳。警方當場識破這是典型的假冒親友詐騙手法，耐心解說後，陳男才驚覺受騙，並立即封鎖該假冒帳號，對警方與行員的協助深表感謝。

    內湖分局表示，今年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻詐騙金額逾9,292萬元。警方提醒，詐騙集團常透過電話或通訊軟體假冒親友身分，甚至利用AI技術偽造聲音影像行騙。呼籲民眾提高警覺，遇到借錢或投資訊息應冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案，切勿依陌生人指示操作ATM或匯款，以免血汗錢落入騙徒手中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播