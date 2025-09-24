為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    不是只有催繳！士林分署化身「送暖使者」陪眼盲母親、無依翁度難關

    士林分署吳分署長（中）親自帶領同仁，會同健保署人員及當地里長前往探視童男，並以分署愛心社名義捐贈慰問金與民生物資，傳遞執行機關的關懷與溫暖。（記者劉詠韻翻攝）

    士林分署吳分署長（中）親自帶領同仁，會同健保署人員及當地里長前往探視童男，並以分署愛心社名義捐贈慰問金與民生物資，傳遞執行機關的關懷與溫暖。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/09/24 10:55

    〔記者劉詠韻／台北報導〕獨自扶養女兒，且須背負前夫留下百萬卡債的楊姓女子，今年因病突失去視力，生活陷入黑暗；64歲的童姓男子則暫住友人家中，靠零工與微薄勞退金度日，連健保費都難以繳清。在這樣的困境裡，中秋節前夕，法務部行政執行署士林分署啟動愛心關懷機制，分別前往兩人家中送上慰問金與民生物資，並協助申請健保愛心專戶、低收入戶資格及轉介就業服務。

    現年50歲的楊姓女子，因積欠全民健康保險費7000餘元，經健保署移送士林分署執行。調查發現，楊女十餘年前因遭受家暴訴請離婚後，獨自扶養女兒，除需負擔房租外，還得承擔前夫留下的逾百萬元卡債，經濟壓力沉重。今年5月，她在外出騎車時突感不適，送醫後發現雙眼嚴重受損，其中一眼更難以治療回復，生活陷入困境。

    士林分署得知情況後，立即透過健保署「弱勢民眾通報平台」，協助其申請健保愛心專戶清償欠費，並輔導申辦低收入戶資格。本月22日，吳分署長帶領同仁與健保署人員一同探視，發現她的居住環境簡陋，僅有最基本生活設施，沒有電視、沙發等家電，生活條件艱難。分署隨即以愛心社名義捐贈慰問金3000元及民生物資，盼能緩解燃眉之急。楊女對分署的幫助深表感謝，直言這份溫暖讓她在困境中重新燃起希望。

    另一名64歲的童姓男子，因積欠健保費9000餘元，經健保署移送士林分署執行。執行過程發現，他沒有房產，暫借居於友人家中，以零工維生，平日主要依靠每月4000餘元勞退金過活，實無力繳清欠費。

    士林分署積極透過勞動部勞動力發展署「就業服務e點通」協助童男尋找合適工作，並於23日由吳分署長偕同同仁前往探視，邀請當地里長李佳倩及里幹事到場關懷。訪視時發現童男的生活空間狹小，僅有一張床和少數家具，環境不佳。

    分署以愛心社名義捐贈慰問金3000元及民生物資，李里長也承諾將持續協助關注其生活需求，與分署共同提供支援。童男說，分署的關懷不僅帶來溫暖，也讓他更有信心重返職場、自立生活。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

