幼兒園「天降菜刀」！實習教師險遭砸中 大樓81歲老婦被法辦

2025/09/24 10:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份國小附幼於昨（23）日下午4點許，竟發生一把菜刀從天而落的情形，當時一名準備要下班的實習教師差點被砸中。校方報警並通報校安中心。經警方調查，這把菜刀是從與校園毗鄰的公寓大樓高樓層掉下，而菜刀主人8旬老婦稱曬衣服時不小心碰到，才致菜刀掉落。惟警方表示，會查明老婦是過失？還是故意？再依法送辦。

菜刀掉落處為頭份國小附幼的教職員機車停放區，幼兒園一名實習教師昨天下午4點許，牽車準備離校時，突然聽到身後發出「匡鏘」一聲，轉頭一看，竟是一把菜刀從天而落，差一點被砸中。校方獲悉後立即報警並通報校安中心。

校方調閱校園監視器影像，研判該把菜刀是從與校園毗鄰的公寓大樓高樓層掉下，且發現有一名老婦進入校園將該把菜刀撿走。經警方逐戶訪查，確認菜刀的主人為居住在該公寓大樓高樓層的81歲老婦。

因警方已受理報案，全案進入司法程序，老婦也被警方帶回派出所調查，她驚嚇得一度說不出話來，強調是在陽台曬衣服時，不小心碰到一旁的菜刀，才會讓菜刀掉落。但「天降菜刀」可大可小，警方表示，經請示檢察官，檢察官指示詳加調查，釐清老婦是故意、還是過失，再視調查結果，依法函送法辦。

這起「天降菜刀」驚悚意外，幸好未造成人員傷亡，但讓教師飽受驚嚇，由於之前曾有垃圾、果皮掉落校園情形，校方已請廠商到校估算設置防護網，獲縣府教育處同意。

苗栗縣頭份國小附幼於昨（23）日下午4點許，竟發生一把菜刀從天而落的情形，當時一名準備要下班的實習教師差點被砸中。（圖由民眾提供）

經警方逐戶訪查，確認菜刀的主人為居住在該公寓大樓高樓層的81歲老婦。（圖由民眾提供）

