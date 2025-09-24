親吻摸腿猥褻女學生近百次 國小擊劍「色教練」二審判刑2年11月

北市前國小擊劍蕭姓外聘教練涉嫌長期猥褻女學生，高院今依加重強制猥褻罪判刑2年11月徒刑。（記者楊國文攝）

2025/09/24 10:54

〔記者楊國文／台北報導〕台北市某國小蕭姓前外聘擊劍教練，被控每天藉練習之便，環抱僅11歲女學生親吻、磨蹭臉頰、頸部、撫摸大腿或咬臉頰及耳垂等方式猥褻，估計猥褻近百次得逞，但蕭男辯稱時常以擁抱等方式「鼓勵」、「安慰」女學生，否認犯行，一審依強制猥褻等2罪合併判刑4年6月，全案上訴，高等法院今改判共2年11月徒刑。可上訴。

判決指出，蕭男自2020年9月1日至2021年1月20日止，以每天1次的頻率，在學校訓練場地或場地內小房間，環抱擊劍隊女學生，並把她拉坐在他大腿上，親吻、磨蹭臉頰、頸部、背部、與撫摸她的大腿，並咬其臉頰及耳垂等方式猥褻得逞。

女學生多次向擊劍隊女同學告知此事，並透露「感覺很不舒服」，不願再和蕭男有任何身體接觸。不過，2021年2月22日，蕭男仍以相同手法脅迫被害女學生猥褻得逞，女學生因無法再忍受告知母親，後來，母親因獲悉還有女兒的學妹受害，不願再予姑息，決定對蕭男提告。蕭男案發後遭停職。

士林地院審理時，蕭男否認犯行稱，他與學生感情很好，如果學生表現好，會買禮物送給學生，也常帶學生出去旅行踏青；若學生比賽成績不佳心情沮喪時，也會給予擁抱安慰學生，並非趁機猥褻學生，他沒有猥褻被害女學生，並稱是女學生母親婚姻出狀況，才將氣出在他身上。

女學生的擊劍隊同學證稱，看過她被蕭男抱在腿上環抱，自己也遇過此情況，被害女學生說「我不喜歡這樣」。

士林地院認為，女學生在偵訊、審理時，描述遭蕭男猥褻的經過均大致相同，無誣陷蕭男的可能，加上學校性別平等教育委員會調查報告也評定蕭男有不適當猥褻行為，並將他停職，認定蕭男利用被害女學生年輕識淺、懵懂而不知如何自我保護的機會，逞一己私慾一再猥褻女學生，依利用權勢猥褻罪、對未滿14歲少女強制猥褻罪共2罪，合併判刑4年6月。全案上訴高等法院，高院今改判2年11月徒刑。

