員工提離職 水泥師傅推打還恐嚇「一命抵你們兩命」判拘役可緩刑

2025/09/24 10:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕擔任水泥師傅的余姓男子，被控在今年3月間，因不滿蔡姓員工帶友人向他提出離職，用手推蔡姓員工、揮手打到其臉部，並言語恫嚇「一命抵你們兩命」等語，蔡員心生畏懼，擔心生命安全受到危害，報警到場並提告，經嘉義地檢署起訴，嘉義地方法院一審依恐嚇危害安全罪，判處余男拘役30日，如易科罰金，1千元折算1日。緩刑2年。

蔡姓員工今年3月21日傍晚6點多，帶一名友人到余男住處提離職，余男言語恫稱「我馬上把你們撞」、「林北若沒有把你們撞死，把你們輾過，跟你們配」、「一命抵你們兩命」等語，他還用手推撞蔡員的肩膀，近距離朝臉部不斷揮動手指，導致蔡員右臉受傷。

余男辯稱他只有大聲爭執、手指向蔡員，沒有碰到對方、也沒有揮打對方臉部或拍打手機，用言語恐嚇對方等，不過檢方勘驗手機錄影檔案、筆錄等，不採信余男辯詞。

判決書指出，余男僅因細故，多次出言恐嚇蔡員，審酌其因毒品危害防制條例案件，2018年判刑4月確定，隔年4月25日執行完畢，5年以內未因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，此次因思慮欠周而犯行，經蔡員同意緩刑，判處拘役30日，緩刑2年。傷害罪部分，因蔡員撤回告訴，不受理判決。

