陸軍步槍兵修圖竄改電子診斷書請假 部隊發現造假慘了

2025/09/24 10:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍第六軍團砲兵第21指揮部吳姓步槍兵，去年3月10日不想收假返營，異想天開以修圖軟體竄改他人電子檔診斷書，佯稱自己確診「A型流行性感冒」，傳送診斷書請假，軍方稽核發現診斷書造假將他送辦，桃園地方法院審理後依行使變造準私文書罪將吳男判4月徒刑，得易科12萬元。

判決指出，居住在新北市的21歲吳男於去年1月間入伍服役，分發到陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲三營砲二連二兵步槍兵，同年3月初他放假返家，卻不想返營擔任營門衛哨等勤務，於3月10日晚間6點收假前，用「美圖秀秀」App將某同袍曾在桃園市某耳鼻喉科診所開立的電子檔診斷證明書，修圖成為自己的個資。

吳男將修圖過的診斷證明書填寫確診具傳染性的「A型流行性感冒」，並將就診日期竄改成「中華民國113年3月10日」，隨後傳給班長請病假，本以為天衣無縫，沒想到班長打電話到診所詢問卻沒人接，上網查看發現出具診斷書的診所當日是週日停診，部隊因此通報憲兵隊調查送辦，而吳男於同年4月間退伍。

法官審理認為，醫院診斷書雖非特種文書，但仍屬「準私文書」，認為吳男觸犯行使變造準私文書罪及陸海空軍刑法之詐術免除軍事勤務罪，從重依陸海空軍刑法罪責論處，並以吳男身為現役軍人卻造假請假以免除勤務，破壞部隊人員管理正確性，影響戰力，甚屬不該，考量其犯後自白認罪、態度尚佳，審結判處4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

