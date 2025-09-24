為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    雲林木材廠鐵皮倉庫大火 堆置大量木屑出動重機具搶救

    林內一家木材工廠24日凌晨發生火警，廠內堆置大量木屑火勢猛烈。（民眾提供）

    2025/09/24 10:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕林內一家木材工廠今（24）日凌晨1點半左右發生火警，因裡面堆置大量木屑，火勢猛烈，雲林縣消防局調用2部重機具進場破壞協助滅火，火勢已撲滅，但現場仍持續殘火處理中，燃燒面積約4000平方公尺，起火原因有待進一步鑑定調查。

    木材工廠位在林內鄉湖本村，今天凌晨1點多民眾睡夢中聞到燒焦味，外出查看廠內鐵皮倉庫冒出明火及濃煙，雲林縣消防局1點25分接獲報案，到場查看廠房已全面燃燒，火勢猛烈，且廠房面積寬廣，裡面堆置大量木屑，共計派遣11個分隊出動各式消防車18輛，消防、義消人員55人到場搶救。

    雲林縣消防局第一大隊長施義欣指出，消防人員到場廠房已全面燃燒，迅速布水線滅火，由於廠內木屑堆放又高又深，上層火勢撲滅，下層仍在悶燒，調用2部怪手進場一邊開挖一邊滅火，早上5點左右控制火勢，5點半撲滅，不過由於木屑堆還在悶燒，現場持續處理殘火中。

    廠內堆置大量木屑，雲林縣消防局持續以挖土機開挖處理殘火中。（雲林縣消防局提供）

