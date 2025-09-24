中國船員持刀殺死台船長 跳海逃亡25年躲過死刑

2名中國籍船員嫌船上工作太累，竟殺死船長計畫劫船回中國變賣。示意圖（資料照）

2025/09/24 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕我國「錦惠祥號」漁船到紐西蘭東部公海海域作業時，兩名中國籍船員張帥峰和張利升嫌棄船上工作太累，竟聯手殺死李姓台籍船長，並計畫把船開回中國變賣，但被船員發現後，張帥峰跳船逃亡，張利升被制伏遣返回台灣，歷經多次審理，張利升被判死刑定讞，已於2002年槍決伏法，但張帥峰發佈通緝25年後，因追訴權時效停止，被法官裁定免訴。

判決指出，2000年3月，「錦惠祥號」漁船計畫到紐西蘭一帶進行撈捕作業，但船長有兩名中國籍船員生病無法上船，李姓船長於是挑選張帥峰和張利升兩名新手到船上工作；由於兩人來自中國農村，不曉得海上作業有多辛苦，他們上船工作沒幾天就後悔，但又無法說不幹就不幹，只好隱忍不適持續留在海上。

請繼續往下閱讀...

同年4月17日，兩名新手船員實在無法忍受船上作業的辛勞，竟計畫先殺掉船長，搶走船長持有的手槍後，再槍殺掉船上其他船員，只留下1、2個會開船的船員，再把船開回中國變賣；兩人商議後，於21日晚上7點多，趁船長到船尾視察下鉤情況時，兩人先躲到船長室，趁船長返回船長室時，先持鐵槌將船長打倒在地，再以利刃殺死船長。

李姓船長當場傷重不治慘死，張帥峰先奪走船長的手槍，準備下一步計畫「殺死船員」時，他發現手槍子彈有限，無法殺光船上27人，於是更改計畫，跑至船首放置救生筏處企圖放下救生筏脫逃，但被其他船員發現後，張帥峰連忙跳船，但張利民則來不及逃被當場制伏。

張利民被押解回台灣後，歷經多次審理都被判處死刑，並於2002年死刑定讞後已槍決伏法；而張帥峰跳船後不知去向，被高雄地檢署和高雄地方法院發布通緝後，迄今已25年，法官算出他的追訴權時效已於今年7月6日完成，因此裁定本案免訴，張帥峰躲過我國法律的制裁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法