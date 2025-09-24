為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國船員持刀殺死台船長 跳海逃亡25年躲過死刑

    2名中國籍船員嫌船上工作太累，竟殺死船長計畫劫船回中國變賣。示意圖（資料照）

    2名中國籍船員嫌船上工作太累，竟殺死船長計畫劫船回中國變賣。示意圖（資料照）

    2025/09/24 10:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕我國「錦惠祥號」漁船到紐西蘭東部公海海域作業時，兩名中國籍船員張帥峰和張利升嫌棄船上工作太累，竟聯手殺死李姓台籍船長，並計畫把船開回中國變賣，但被船員發現後，張帥峰跳船逃亡，張利升被制伏遣返回台灣，歷經多次審理，張利升被判死刑定讞，已於2002年槍決伏法，但張帥峰發佈通緝25年後，因追訴權時效停止，被法官裁定免訴。

    判決指出，2000年3月，「錦惠祥號」漁船計畫到紐西蘭一帶進行撈捕作業，但船長有兩名中國籍船員生病無法上船，李姓船長於是挑選張帥峰和張利升兩名新手到船上工作；由於兩人來自中國農村，不曉得海上作業有多辛苦，他們上船工作沒幾天就後悔，但又無法說不幹就不幹，只好隱忍不適持續留在海上。

    同年4月17日，兩名新手船員實在無法忍受船上作業的辛勞，竟計畫先殺掉船長，搶走船長持有的手槍後，再槍殺掉船上其他船員，只留下1、2個會開船的船員，再把船開回中國變賣；兩人商議後，於21日晚上7點多，趁船長到船尾視察下鉤情況時，兩人先躲到船長室，趁船長返回船長室時，先持鐵槌將船長打倒在地，再以利刃殺死船長。

    李姓船長當場傷重不治慘死，張帥峰先奪走船長的手槍，準備下一步計畫「殺死船員」時，他發現手槍子彈有限，無法殺光船上27人，於是更改計畫，跑至船首放置救生筏處企圖放下救生筏脫逃，但被其他船員發現後，張帥峰連忙跳船，但張利民則來不及逃被當場制伏。

    張利民被押解回台灣後，歷經多次審理都被判處死刑，並於2002年死刑定讞後已槍決伏法；而張帥峰跳船後不知去向，被高雄地檢署和高雄地方法院發布通緝後，迄今已25年，法官算出他的追訴權時效已於今年7月6日完成，因此裁定本案免訴，張帥峰躲過我國法律的制裁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播