為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市義勇消防副大隊長羅文章 獲頒全國義消楷模「鳳凰獎」

    桃園市義勇消防總隊第二大隊副大隊長羅文章獲頒今年度全國義消楷模「鳳凰獎」。（桃園市政府提供）

    桃園市義勇消防總隊第二大隊副大隊長羅文章獲頒今年度全國義消楷模「鳳凰獎」。（桃園市政府提供）

    2025/09/24 10:02

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市義勇消防總隊第二大隊副大隊長羅文章，獲頒今年度全國義消楷模「鳳凰獎」，他說，2004年加入義消行列，迄今21年，他曾任幼獅義消分隊幹事、分隊長與楊梅義消中隊副中隊長、中隊長等職務，能貢獻一己之力協助消防救災、防災與宣導等工作，讓他非常開心。

    近年來的楊梅區火災，羅文章幾乎每役必與，包括2020年11月間梅高路民宅火警、2021年12月間楊湖路工廠火警、2022年8月間中山北路工廠火警、2023年7月間中山南路工廠火警、今年6月間楊梅區獅一路工廠火警等，他回憶，2022年梅獅路倉儲火警印象最深刻，現場火勢一度猛烈、濃煙直衝天際，火勢足足燒了2天，約2萬餘坪的倉儲幾乎付之一炬，還好消防隊員、義消人員不畏艱難，火勢才順利撲滅。

    羅文章認為，義消要協助救災、防災等工作，體能、戰技都很重要，所以他非常重視義消的各項體技能訓練，他於幼獅義消分隊長任內，曾率領義消們參加義消競技大賽，2008年起與楊梅中隊所屬義消分隊合力贏得6次第一名，他於楊梅義消中隊長任內，也曾於2021年大隊會操競賽活動中，贏得著裝競賽、拔河競賽團體總成績第一名。

    2021年新冠肺炎疫情嚴峻，羅文章考量消防隊員的防疫物資短缺，還曾率領楊梅義消中隊成員們捐贈酒精、N95口罩、隔離衣等物資，一心只想提升消防隊員們執勤安全的貼心，至今消防隊員回想起來「還是很感動」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播