蘇格蘭探員傳救人訊息詐騙 警識破「怎麼寫中文」

王男手機收到自稱「蘇格蘭探員」訊息，要求匯款領包裹救人。（民眾提供）

2025/09/24 09:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣王姓男子日前在通訊軟體WhatsApp接獲自稱「蘇格蘭探員」的訊息，對方聲稱有一批救助敘利亞戰地民眾及傷兵的包裹卡在海關，需先匯款2400美元（約新台幣7萬4137元）才能領取，王男一心想助人，趕緊跑到銀行欲匯款，警方獲報到場勸阻並查看手機，發現探員竟然是寫中文訊息，王男才恍然大悟是詐騙。

警方初步調查，王男（60歲）日前在手機通訊軟體WhatsApp上接到陌生訊息，對方自稱是「蘇格蘭探員」，並聲稱有一件從敘利亞寄出的包裹，需要支付新台幣7萬4137元的費用協助領取，若不匯款，將導致「受傷士兵無法治療」，引起王男緊張，催促要求他前往銀行匯款。

請繼續往下閱讀...

警方表示，王男正義感爆發，22日當天真的跑到銀行準備匯款，所幸行員察覺有異，立即通報警方到場勸阻，警方到場後，檢視對話紀錄立刻發現「貓膩」，蘇格蘭探員竟然會傳中文訊息，確認是典型「國際包裹詐騙」話術，王男經解釋後發現可疑，驚覺自己遭詐騙了，立刻取消匯款，成功守住自己的血汗錢。

員林警分局呼籲，詐騙集團常透過WhatsApp、LINE等通訊軟體，發送夾雜簡體字或英文的訊息，內容多自稱「敘利亞軍人」或「外籍軍事人員」，並以戰爭、人道援助等悲情故事博取同情，進而詐財。民眾若接到類似可疑訊息，切勿提供個人資料或進行匯款，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免上當受騙。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法