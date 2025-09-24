成功嶺二兵重傷 網友：應是射擊後清槍不慎肇禍

陸軍十軍團邵姓二兵22日在成功嶺打靶時，子彈不明原因擊發，致其左臉重傷。（資料照）

2025/09/24 09:54

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍十軍團邵姓二兵22日在成功嶺打靶時，子彈不明原因擊發，致其左臉重傷被送往烏日林新醫院急救，昨並轉院至國軍醫院治療，不料，疑似有其在救護車上的照片外流，十分驚悚，有網友說，看到其受傷照片就知道事故原因，是邵姓二兵的槍不慎打中自己，更多網友質疑，疑似救護車上的受傷照片為何外流，對傷者和家屬不尊重，檢察官是否該追查外流來源。

1張疑似邵男重傷的照片昨在網路流傳，照片中男子半邊臉血肉模糊，畫面血腥，許多網友看了後勸大家不要看，並有網友質疑，這種畫面為何會外流，檢察官應追查；一名網友在Threads說，這次打靶意外不是膛炸，是二兵自己射到自己左臉，有看到照片的就懂。

還有網友表示，他日前剛教召，臥跪立姿射擊後，射擊線會洗清槍，下靶台後再清槍一次，綜合這次意外過程資料，感覺應是在射擊線清槍時發生，射擊線清槍都是舉起槍，可能二兵右手沒抓好槍，槍托著地，剛好槍管內還有1發子彈就不慎擊發。

軍事觀察家紀東昀表示，這次步槍射擊訓練，二兵已打完26發子彈，剩最後1發，不太可能是自傷，認為一般自傷情形不會留最後1發子彈。

軍方昨召開記者會表示，案發時現場有助教，因訓練科目的關係，當時助教是站在邵男後方，和新訓在右邊不一樣；且有錄影畫面，目前連同槍枝都被檢察官扣押調查。

