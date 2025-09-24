社會勞動人助整理太保、朴子殯葬所館 嘉檢檢察長視察

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（中）視察太保殯葬所與朴子殯儀館社會勞動人執行情形。（嘉義地檢署提供）

2025/09/24 09:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署檢察長蔡宗熙為了解社會勞動機構運作情形，23日到嘉義縣太保市公所殯葬管理所、嘉義縣朴子市公所殯儀館視察，與機構主管、社會勞動人座談，了解社會勞動機構實際執行情況與需求，讓制度運作更順暢。

嘉檢指出，社會勞動是提供無酬勞動服務，作為6個月以下有期徒刑、拘役或罰金易服勞役期間1年以下替代措施，屬刑罰的易刑處分，具處罰性質。社會勞動提供勞動服務內容，包括清潔整理、居家照護、弱勢關懷、淨山淨灘、環境保護、生態巡守、社區巡守、農林漁牧業勞動、社會服務、文書處理、交通安全等。

蔡宗熙昨由嘉檢政風室主任蔡崇正、主任觀護人林宗材陪同，與太保殯葬所長葉昌翰、朴子市長吳品叡、主任祕書范仁坤等座談，太保殯葬所、朴子殯儀館都表示社會勞動人協助環境維護，可減輕人力成本支出，並讓場域環境維持整潔，提供洽公民眾舒適的公共空間。

蔡宗熙說，社會勞動制度兼具刑罰、教化、公益等多重價值，有助紓解監所收容壓力、降低刑罰副作用，創造社會產值、促進社會修復等，多方共贏，感謝執行機構協助，讓社會勞動發揮最大效益。

蔡宗熙也提醒，要確實掌握社會勞動人簽到退、執行進度與工作安全，以及重視性騷擾防治。此類情況不僅可能發生社勞人與社勞人之間，也可能發生機關構員工與社勞人之間，應加強宣導，如有相關事件應依法處置、採取必要措施。

嘉檢檢察長蔡宗熙（左四）與朴子市長吳品叡（左五）等執行機構主管座談，了解具體需求。（嘉義地檢署提供）

