月餅沒吃到錢先被詐走 慎防中秋「一頁式詐騙」

詐騙集團在中秋期間利用一頁式廣告詐騙。（圖由警方提供）

2025/09/24 09:15

〔記者張軒哲／台中報導〕中秋節將至，不少民眾上網搶購知名月餅禮盒或烤肉食材應景，近期詐騙集團也趁機出招，以「一頁式廣告」設局，打著「買一送一」、「限時特惠」、「超低價免運」等口號，吸引消費者下單，卻讓民眾花了錢卻收不到商品，甚至信用卡遭盜刷，損失慘重。

台中市政府警察局大甲分局今日指出，近期接獲多起民眾報案，指出在社群媒體上看到知名糕餅業者品牌的促銷廣告，內容常以「限時搶購」、「中秋特惠」、「破盤下殺」等字眼吸引消費者點擊，該類廣告多為一頁式購物網站，畫面看似專業、價格極具吸引力，下單後急催匯款，事後卻收到來路不明的劣質商品，甚至完全沒有寄貨，等到民眾察覺異常時，網站早已關閉，款項也難以追回，原本想省錢卻損失更多錢。

警方指出，所謂「一頁式詐騙」是指詐騙集團透過臉書、IG等社群平台投放廣告，打造外觀華麗卻僅有單一頁面的假購物網站，並冒用知名品牌或電商名號，誤導消費者輸入個資與信用卡資料。許多受害者付款後才驚覺不對，不僅收不到月餅，還被二度盜刷。

大甲分局提醒民眾，防範「一頁式詐騙」可記住以下幾點：1.選擇官方平台購物、2.謹慎點擊廣告連結、3.查驗網站真偽、4.保留購買憑證、5.遇可疑網站或廣告，請即時撥打165反詐騙專線諮詢。

民眾在中秋期間在網路買月餅應景，要提防詐騙陷阱。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

