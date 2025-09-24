開車擦撞肇逃挨罰辯稱遇「車禍蟑螂」 法官打臉這樣判

苗栗劉姓男子去年7月開車擦撞卻肇逃，被開單、吊扣駕照，不服提起行政訴訟，辯稱遇到「車禍蟑螂」，不過被法官打臉，判決駁回。（記者陳建志攝）

2025/09/24 08:41

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗劉姓男子去年7月駕駛自小客車行經台中市區，和一輛自小客車發生擦撞，卻未停車處理駕車離開，警方事後接獲報案，依肇事逃逸開出3千元罰單，並吊扣駕照1個月，劉男不服提起行政訴訟，辯稱是遇到「車禍蟑螂」並不知道有發生事故，不過台中高等行政法院法官勘驗影片、照片，確認劉男車子有擦撞到對方右側後照鏡，肇逃屬實，判決駁回。

這名劉姓男子，去年7月2日上午7點多，開車行經台中發生擦撞卻肇事逃逸，警方開罰3千元，並吊扣駕照1個月，劉男不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

劉男辯稱，這起事故是「車禍蟑螂」所為，並不知道有交通事故，對方車子也沒有受損，不存在逃逸問題，且自己車子有保險，何必逃逸，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官勘驗對方行車紀錄器影像，發現劉男車子與他交會時，有造成車體些微晃動，且對方擦撞的位置是右側後照鏡外緣，劉男車子則是擦撞到左側後照鏡外緣，足見兩車交會時後照鏡有相互碰觸。即使只是輕微擦撞，但其摩擦所產生的聲響，藉由汽車內部空間傳導放大，一般人應該都能輕易聽聞，更何況是駕駛座旁的後照鏡。

此外，法官發現，警方當時通知劉男到場詢問時，明確表示「我打右轉方向燈往右切要往中山路方向直行，當下我有聽到跟前方左側車有碰撞，但因車子很多，我開到前方停下來，看對方沒過來，我就離開」足認已知道和對方車子有碰撞，辯稱是遇到「車禍蟑螂」不可採信，肇逃違規屬實，判決駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法