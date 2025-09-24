為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民眾陳情、檢舉不能錄影音？高雄警方說話了

    民眾到警察機關陳情、檢舉，必須取得同意，才能錄影音。圖為前鎮分局。（資料照）

    民眾到警察機關陳情、檢舉，必須取得同意，才能錄影音。圖為前鎮分局。（資料照）

    2025/09/24 08:46

    〔記者洪定宏／高雄報導〕黃姓男子到高雄市前鎮警分局陳情、檢舉，並開啟手機錄影，被員警以「非公開場所」為由制止，引發議論。警方依法務部函示強調，因涉及相關人員隱私權，除非法律另有規定，原則上需經同意，才可錄音或錄影。

    前鎮分局表示，黃男指他前年遭勞工局職員提告妨害公務，並對員警執勤過程有所疑義，督察組9月18日上午依規定受理並答覆，但黃男對結果不滿，情緒激動並大聲咆哮，隨後開啟手機錄影，經勸導後，黃男結束錄影離去。

    前鎮分局指出，民眾向司法警察機關檢舉或接受刑事案件調查時，不得自行錄音。若為行政事件的陳情或檢舉，因涉及承辦人員或在場人員隱私權，除非法律另有規定，原則上需經在場人員同意，方得錄音或錄影。若民眾未獲同意而擅自錄製，司法警察人員得視情節制止。

    前鎮分局提醒，若民眾在辦公處所大聲咆哮、滋擾公務員辦公，經制止仍不聽從，可能涉及《社會秩序維護法》第68條「藉端滋擾」、第85條「妨害公務」，甚至觸犯《刑法》第135條「妨害公務罪」。

