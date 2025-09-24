穿戴警察制服臂章執行公務 冒牌警被真警一問破功

南投燈會期間遊客多，維持交通和遊客安全的警力也多，曾姓男子卻假冒警察被真警察抓包法辦。此為南投都會現場示意照。（資料照）

2025/09/24 07:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投燈會舉辦期間每天遊客眾多，現場也有不少警力疏導交通，26歲曾姓男子穿戴網路購買的警帽、制服和臂章，引發現場員警注意，曾男一被探問即露餡，被員警以現行犯逮捕，曾男觸犯「公然冒用公務員服飾、徽章罪」，法定刑為專科罰金之罪，南投地院法官判處罰金8000元。

曾姓男子去年12月底才出獄，今年2月16日在南投燈會B區停車場北側入口處，身著在蝦皮購物網上購買、形似警察的反光透氣雨衣，手臂放置繡有「南投縣政府警察局」字樣及警徽圖樣的制式臂章，頭戴繡有「POLICE」字樣及警徽圖樣的警用便帽，腰帶附有手銬1副，水柱型辣椒水1罐。

請繼續往下閱讀...

自稱是警察的曾男，遊客不論問路、詢問停車問題，他都以警察身分回覆，而有員警看他的制服、警帽越看越怪，上前攀談後即知他是「冒牌警察」，當場以現行犯逮捕。

曾男承認他假冒警察，仿警察的衣帽是上網購買的，並提供蝦皮購物網站購買紀錄截圖，由於他才因洗錢案，被判刑3個月，去年12月底才執行完畢，因此南投檢方起訴時，請法官加重其刑。

南投地院法官審酌曾男恣意身著配戴之物，損害公眾對於警察執行職務公正性之信賴，所為實屬不該，衡酌他坦承犯行之犯後態度，以及觸犯公然冒用公務員服飾、徽章罪，法定刑為專科罰金之罪，非有期徒刑以上之罪，不適用刑法第47條第1項累犯規定，因此判處罰金8000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法