    首頁　>　社會

    男子跑到基隆挑戰極限滑板GG了 警將調監視器追人開罰

    基隆警方調閱沿線監視器，果然發現在路上玩極限滑板的男子，後方還有機車跟拍，將會依法開罰。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/24 00:05

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕一名喜愛滑板的男子近期在自己Instagram上張貼在基隆市培德路玩極限滑板的畫面，除了驚險外，連後方拍攝的機車都差點跟不上。基隆警方發現該影片，認為男子雖選在凌晨3點人車稀少時拍攝影片，但其行為仍非常危險，決定依道路交通管理處罰條例第78條，對其開罰5百元。

    男子上傳的影片中可見，他頭戴安全帽沿基隆非常陡的培德路一路下滑，後方則有機車跟著拍攝，目測時速超過60公里，一直滑到平面道路後才停下。

    基隆警方網路巡邏看見該影片後，發現該名男子常到各處山坡挑戰，本月20日凌晨竟跑到基隆滑行，但因其行為已違反道路交通管理處罰條例，將循線傳喚到案說明，並對其開罰。

    影片上傳後，也引來網友正、反兩面討論，支持者認為這是一項非常刺激的極限運動，只要防護措施做得好，且選在凌晨人、車稀少的時段，並無不妥；但也有網友說，速度那麼快，又沒有交通管制，到時候發生意外，要算誰的？評價兩極。

