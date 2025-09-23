醫美執刀醫奪命！台聯黨告蔣萬安、黃建華涉瀆職 衛生局啟動專案稽查

台北市錦州街安和美醫美診所醫師丁斌煌（中），本月為一名男子進行陰莖增大手術，男子術後身亡，丁斌煌有多次業務過失致死醫療犯罪前科卻仍執業。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市錦州街安和美醫美診所醫師丁斌煌，本月為一名男子進行陰莖增大手術，男子術後身亡，丁斌煌曾多次業務過失致死醫療犯罪前科卻仍執業。台聯黨主席周倪安22日前往台北地檢署按鈴告發市長蔣萬安、衛生局長黃建華涉及瀆職，台北市衛生局昨晚間嚴正駁斥，強調已啟動醫師懲戒委員會程序對其相關案件究責，並即刻啟動「高風險醫美機構專案稽查」。

衛生局指出，嚴正駁斥台聯黨不實指控，本案衛生局於114年9月17日接獲警方通報後，立即派員前往稽查，並與檢警合作扣查病歷及診所電腦，對該診所即時強制停業，對該醫師加重裁罰總計35萬元整，已啟動醫師懲戒委員會（下稱醫懲會）程序對其相關案件究責，全程依法行政處理，絕無瀆職或所謂「質疑醫美產業背後恐涉官商勾結」情事。

衛生局依事實調查、依法行政，已依法裁罰及啟動停業處分；另經多次要求該醫師到案說明，今天已到案約談，後續依《醫師法》第25條規定針對醫師有業務上重大或重複發生過失行為，移付醫懲會決議，該委員會多數成員為外部專家（含醫師、法學專家等）組成；若經決議廢止醫師證書，將移請中央主管機關辦理，嚴正執法、毫不寬貸。

為維護民眾醫療安全，衛生局即刻啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對本市具醫美高風險醫療機構加強查察，對違規者依法裁罰、列管，並持續透過宣導及輔導，建立安全就醫環境，保障市民權益。

衛生局亦於每年辦理基層醫療（事）機構督考核，針對有缺失均會加強輔導改善。針對有執行麻醉及特管項目之美容醫學業務診所，加強查察與輔導，若查有違規，皆依醫療法相關規定懲處並輔導改善，對於屢次違規之受處分人依規定處以高額罰鍰並予以列管。本局亦利用例行記者會及新聞稿方式，持續加強醫療衛生法令及相關政策宣導與執行，防止並遏止醫療違規行為，以保障民眾就醫相關權益。

醫美案件相關法規尚待進一步完善，衛福部林靜儀政務次長提及「現在沒有法令規定醫療機構要揭露舊名」等問題，而石崇良部長也公開表示將修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，以提升醫美專業門檻、強化醫療風險管理，並透過「醫師證號」公開不良紀錄，防堵規避查詢。衛生局樂見修法並呼籲中央應加速推動讓「特管」制度更趨完善，以回應社會期待。未來新制上路後，北市將全力配合執行，與中央共同守護民眾健康安全。

