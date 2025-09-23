9/23 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜 中秋加碼開10組

9月23日開獎的第114000090期大樂透、第114000231期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

2025/09/23 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月23日開獎的第114000090期大樂透、第114000231期今彩539頭獎均摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開出10組。

第114000090期大樂透中獎號碼「05、14、22、25、27、45，特別號：03」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得456萬2303元；參獎共52注中獎，每注可得4萬5989元；肆獎共130注中獎，每注可得1萬1825元；伍獎共2642注中獎，每注可得2000元；陸獎共3694注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬6546注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5230注中獎，每注可得400元。

第114000090期49樂合彩中獎號碼為「05、14、22、25、27、45」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共66注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2710注中獎，每注可得1250元。

第114000231期今彩539中獎號碼為「06、19、20、33、37」。頭獎摃龜；貳獎共123注中獎，每注可得2萬元；參獎共5567注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1113注中獎，每注可得50元。

第114000231期39樂合彩中獎號碼為「06、19、20、33、37」。四合摃龜；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7056注中獎，每注可得1125元。

第114000231期3星彩中獎號碼為「939」。壹獎共197注中獎，每注可得1萬元。

第114000231期4星彩中獎號碼為「4877」。壹獎共14注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出10組，總中獎注數13注，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元，3組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有61組未開出，將於下期（26日）繼續加開。

