中華路陸橋2年奪2命 台南警：道路設計不對稱恐引發國賠
台南市中華路陸橋車道設計不對稱，機車靠右（紅圈處）卻須左切才能上橋，2年來已奪走2命。（翻攝google地圖）
〔記者王捷／台南報導〕台南市東區中華路陸橋今天上午再傳死亡車禍，40多歲女騎士與貨車碰撞，當場頭部重創死亡。由於這已是2年內第2起類似死亡事故，雖然目前車禍正鑑定中，但警方認為道路設計不對稱，恐會引發國賠爭議。
回顧2023年4月26日，當時一名60歲婦人騎機車載著孫子，一樣行經中華路陸橋西往東上橋處時與大貨車發生擦撞，婦人當場失去生命跡象，送醫仍不治，孫子幸運無恙。今天早上又傳死亡車禍，且地點同樣位於中華路陸橋，警方認為用路人在上陸橋時要注意來車，但道路規劃的安全隱憂浮上檯面。
警方指出，中華陸橋設計車道不對稱，長期迫使機車靠右行駛，但要上陸橋時卻必須左切，導致機車與大型車輛在車流交會點爭道，這種規劃原本應設計車流切割，卻讓習慣靠右的機車騎士被迫往左擠壓，形成高風險區段，對路況不熟的用路人相當危險。
2023年的事故後，交通局回應標誌與標線沒有問題，在事後增設提醒標誌，但因牌面文字過長超過10個字，辨識度不佳，效果有限。警方懷疑，兩起死亡事故都涉及車道切換與車輛交錯問題，首先用路人一定要注意，第二是要改善車道分流，否則可能會引起國賠爭議。
