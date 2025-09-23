為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    李文娟拒答淚訴檢察官很兇 北檢揭準備程序庭「1狀況」：非事實

    柯文哲競選總部財務長李文宗（右）、李文娟（左）兄妹二人今早到台北地院出庭。（記者劉信德攝，本報合成）

    柯文哲競選總部財務長李文宗（右）、李文娟（左）兄妹二人今早到台北地院出庭。（記者劉信德攝，本報合成）

    2025/09/23 21:09

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟作證，她面對檢察官主詰問，採取不配合策略，一度痛哭說北檢、調查局當初偵訊她時「很兇」，極度高壓下，她的有些回答是猜測的；對此，北檢今表示，訊問過程態度平和，辯護人全程在場，並無強暴、脅迫、威逼等不正訊問情事，李文娟所述並非事實。

    北檢今日表示，檢調在偵查中訊問李文娟時，曾提示李文娟與柯文哲、共同被告李文宗等人的對話紀錄，讓李文娟確認相關對話內容後，再行回答，訊問過程態度平和，辯護人全程在場，並無強暴、脅迫、威逼等不正訊問之情事，況且李文娟及其辯護人於法院準備程序時，亦未主張遭受檢調不正訊問而否認其偵訊筆錄證據能力，更未聲請勘驗偵訊光碟，顯見其今日所稱偵查中訊問「很兇」，並非事實。

    李文娟今日面對檢察官的主詰問，採取不配合策略，一路以「這問題和我的犯罪事實有關，若回答會讓我受到刑事處罰」為由，拒答到底，連檢察官提示明確的對話紀錄、匯款紀錄、偵查中與調查局筆錄上她自述的回答內容，李文娟都拒絕作答。

