高市前議長曾麗燕涉詐助理費 延長限制出境出海防逃

國民黨籍高市前議長曾麗燕被控詐領上千萬元助理費案，高雄高雄分院裁定延長限制出境、出海。（資料照）

2025/09/23 20:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高市前議長、現任議員曾麗燕被控詐領上千萬元助理費案，經高等法院高雄分院判處12年徒刑、褫奪公權6年，院方並認為她有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月。

高雄地檢署指出，同案被告曹雪禎於2010年12月25日至2015年3月間，擔任曾麗燕助理，離職後由曾的胞妹曾麗鴻接手，協助請領公費助理等業務。曾麗燕指示曹女等2人，利用虛報人頭、低薪高報等手法，自2010年起至2021年3月止，10年間共涉嫌詐領上千萬元助理費。

高雄地院和高雄高分院均依觸犯公務員利用職務詐取財物等3罪，判處曾麗燕有期徒刑12年、褫奪公權6年﹔曹女和曾麗鴻也被判有罪，3人均不服提起上訴，案由最高法院審理中。

此外，合議庭法官指曾麗燕自陳與其配偶均為資力甚豐之人，其又擔任數屆市議員，可見人脈豐沛，堪認其有得以長期滯留海外之資力與能力，實有相當理由足認她有出境、出海逃亡之虞，因此自本月25日起延長限制其出境、出海8個月，可抗告。

