竹北「豐采520」工地又出包！ 灌漿爆模混凝土粒傷2車

附近店家監視器拍到，竹北豐采520工地混凝土掉落瞬間。（取自邱靖雅臉書）

2025/09/23 20:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北「豐采520」工地今天傍晚再度發生工安意外，因為灌漿爆模，導致大小不等的混凝土粒料從天而降，雖然沒有造成人員傷亡，但導致下方的2車有輕重程度不等的毀損，縣府工務處初步表示，除將開罰外，會立刻勒令豐邑建設灌漿部分馬上停工，並函請勞檢單位加強稽查這個工地，他們會會同辦理。

縣府工務處強調，針對9月21、23日共2次掉落事件，他們將依建築法，分次、加重處罰。

請繼續往下閱讀...

將立即勒令豐邑停止結構灌漿工項，必須提送第3方公正單位審查核可的灌漿計畫書給該處核備，方可復工進行後續施作；而工務處也會請技師公會進行現地抽查是否符合計畫書內容。

至於前述2次意外造成的相關賠償責任，會要求豐邑建設完整妥善處理。

新竹縣議員邱靖雅今晚發文抨擊，豐采520從今年6、7月才因高空掉落螺絲釘被縣府裁罰並接受勞檢，沒想到近日又舊事重演，令人氣憤又難以置信。

因為週日（21日）這個工地才因強風吹落扭力螺絲桶，卡住民眾車輛地盤。沒想到今天傍晚5點45分又因灌漿爆模，導致混凝土粒料掉落，掉落的粒料大小，從2到3立方公分到更大的石塊都有。事發時間正值許多住戶與孩子返家的尖峰時段，不僅造成驚嚇，更導致多輛汽機車受損。

她說，縣府工務處獲報後已承諾將於明天正式發文進行懲處，並要求建商提出改善計畫。她則主張，如果低額罰款無法讓建商起警惕之心，那縣府就真的要拿出「寶劍」，把民眾的安全放在優先。

竹北豐采520工地混凝土掉落，行人急忙走避。（取自邱靖雅臉書）

竹北豐采520工地「空降」的混凝土造成1輛自小客車擋風玻璃受損。（取自邱靖雅臉書）

竹北豐采520工地旁的街道上散落不少「空降」混凝土塊。（取自邱靖雅臉書）

921當天豐采520工地掉落的扭力螺絲桶卡住自小客車的底盤。（取自邱靖雅臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法