社會
    首頁　>　社會

    台鹽綠能弊案》前董事長陳啓昱裁定600萬元交保

    台南地院合議庭裁准台鹽公司前董事長陳啓昱六百萬元交保。（資料照）

    台南地院合議庭裁准台鹽公司前董事長陳啓昱六百萬元交保。（資料照）

    2025/09/23 18:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕涉及台鹽綠能公司經營舞弊被起訴的台鹽公司前董事長陳啓昱，目前仍收押在台南看守所，他與同案被告蘇坤煌、蘇俊仁延押期9月26日屆滿。陳啓昱等3被告都聲請交保，台南地院近日已裁准陳啓昱600萬元、蘇坤煌400萬元、蘇俊仁400萬元交保。

    南院表示，23日將裁定正本通知送達陳啓昱等3名被告，最快會在24日提解陳等3人到法院辦理交保、安裝科技監控設備。

    南院合議庭裁定並附帶條件，要求陳啓昱限制住居在高雄市住處，從停押日起限制出境、出海8個月，限制出境期間須接受科技監控；且不得與同案被告、尚未詰問完畢的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。如陳未能交保，則從9月27日起延押禁見兩個月。

    蘇坤煌同樣須限制住居在高雄市住處，其餘附帶條件與陳啓昱相同；蘇俊仁也要限制住居在高雄市住處，其餘附帶條件與陳啓昱相同。

    陳啓昱被控在台鹽董座任內涉圖利土開業者、掏空台鹽，獲得高額分潤，造成台鹽及台鹽綠能損失近4億元，台南地檢署依違反證券交易法、公司法等起訴並具體求刑14年、併科罰金3億元。陳啓昱從2024年11月25日晚間被收押禁見後一直收押迄今。

    同案被收押的被告蘇坤煌（台鹽綠能前總經理）被檢方求刑12年、併科罰金兩億元；被告廠商鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁犯後未認錯，檢方認為態度不佳、請法院從重量刑。

