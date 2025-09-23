衝撞「館長」成吉思汗台中館更一審獲輕判 4大理由曝光

林男去年衝撞成吉思汗台中館，台中高分院今天更一審，因被告林男始終辯稱沒有要撞人、行車紀錄器顯示衝撞時前方無人、與裡面消費客人無仇恨四大理由，撤銷殺人未遂改輕判。（圖由民眾提供）

2025/09/23 18:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子去年前往網紅「館長」陳之漢開設的健身房應徵未果，竟開貨車衝撞台中北屯「成吉思汗健身俱樂部」台中館，幸好人員及時閃避無人傷亡；一審、二審都認為林男明知當時健身房內人員眾多，竟基於殺人不確定故意的犯意衝撞，依殺人未遂重判5年8月，林男不服上訴最高法院，經發回更審，更一審今天宣判，因始終辯稱沒有要撞人等4大理由，撤銷原判決，改依強制罪判處4月徒刑，毀損罪則判1年2月，仍可上訴。

台中高分院今天也說明改判的4個理由：

第一、被告林男始終辯稱：撞擊前有看一下有沒有人才撞，當時只想到會撞到門，沒有要撞人的意思，沒有想要殺人或傷害人。

第二、依卷內證據資料，林男駕車左轉駛入健身館大門前階梯而衝撞駛入館內即停車，足見駕車衝撞直接目標應是健身館大門。而林男駛向階梯衝撞大門前，有停駛在對向車道前約6秒，再參酌林男稱其撞大門前有看撞擊範圍沒有人，這和勘驗行車紀錄器畫面，顯示衝撞大門至煞停前，未見管制匣門至大門間有人的情形相符，可見林男辯稱他沒有要撞人意思，並非沒有依據。

第三、林男撞擊大門後雖導致大門飛噴碰及管制大門旁矮桌及紅龍柱，並使立牌搖晃。不過觀諸現場照片，該矮桌、紅龍柱及立牌均非固著於地上，屬易因外力碰撞即動搖之物，被告駕車撞擊大門後當會有相當力道，不能因此力道使矮桌、紅龍柱及立牌搖晃，就推認林男有殺人或傷害犯意。

第四、林男駕車衝撞大門後，隨即下車離開健身館，並未對現場人員有何肢體或言語暴力之舉動，且他不認識健身館內消費客人，與相關人員亦無仇恨，無證據足以認定林男有殺人或傷害的動機、目的。

