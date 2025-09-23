李文娟拒答54次北檢出招! 建請法院依偵查時證述判斷

柯文哲競選總部財務長李文宗（右）、李文娟（左）兄妹二人今早到台北地院出庭。（記者劉信德攝，本報合成）

2025/09/23 17:55

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前民眾黨主席柯文哲涉侵占政治獻金案，今傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟作證，李文娟對大部分的問題都拒絕證言，據計算，李文娟一共表明「拒答」高達54次，連基礎事實諸如「木可公司租金多少、誰付錢、授權合約誰簽的、印章誰蓋的？」等都拒答，檢察官於結論時建請法院，以她偵查中的供述內容為判斷依據。

北檢蒞庭主任檢察官林俊廷指出，依據李文娟在偵查中的證述，她會定期向柯文哲報告政治獻金剩餘款、眾望基金會、新故鄉協會、木可公司的財務並提供報表，可見柯文哲對這4個單位有實質控制力，柯也可調度由哪個帳戶支出哪些款項；李文娟已有告知柯文哲，邱復生的電影公司長期虧損6800萬元，但柯文哲仍決定要從政治獻金剩餘款投資邱100萬元。

檢方指出，眾望基金會是由柯文哲成立並且實質掌控，員工薪資也是柯文哲與周榆修決定後，交由「橘子」許芷瑜將薪資表傳給李文娟，這也證明柯文哲並非只是眾望的代言人，基金會的錢依法就是不能流用至競選總部、民眾黨；且依李文娟偵查時證述與相關對話紀錄，柯文哲會具體指示應如何支出大選政治獻金剩餘款，李文娟也會向柯文哲報告，違法的支出也是依照柯文哲的指示辦理。

林俊廷指出，柯文哲的律師引用調查局的調查報告，主張以選舉剩餘款支付木可公司員工薪資並未違法，但檢方認為，調查局只是偵查的輔助機關，其調查報告不拘束檢察官的法律判斷，這是法律的基本原則，無從推論出「因為有調查報告，檢察官就不能起訴」的結論，且調查局最終提出的移送書，也已具體認定柯文哲有侵占、背信犯行。

