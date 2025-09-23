拒幫奧客買菸！外送員做了「這件事」 遭判刑2月還罰3萬

外送員廖女因洩露客人個資，被法院判2月，罰金3萬，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/23 17:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕20歲廖女是foodpanda外送員，3月19日接到外送訂單，對方要求「順路」幫她買包香菸，廖女拒絕，送達後對方卻不下樓取餐。廖女在臉書大吐苦水，她提醒同業「以後接到這個人的訂單，要注意！」。由於在留言板揭露個資，廖女反因洩露個人資料被提起公訴，恐面臨被外送停權的命運。本案彰化地院判廖女2月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

廖女在網路說，因為公司規定，外送餐點時不能額外幫客人購買東西，但她遇到「奧客」魏女，對方要求順便幫她買包菸，此舉違反公司規定，她予以拒絕，引發對方不悅，一路對她啐啐唸，大吵大鬧，她只好回報公司（上游派單），但公司回答她「妳還是幫她送」。因為她沒有買菸，對方「打死不下樓拿餐」，結果害她少賺一單。

廖女事後到臉書社團「彰化人大小事」上大吐苦水，她說「我只是一個小小的外送員，客人要買菸，我謹遵公司規定，對方卻無理取鬧，一路對我嚕小小，想害我停權嗎？想害我被開罰嗎？」

廖女還說，為了不讓其他外送員被停權和挨罰，有跑外送的夥伴們，麻煩請注意「送到彰化市○○路○○○號」這單。留言附上她和魏女的對話截圖，也因此洩漏了魏女的身分。

由於此事恐衝擊廖女的生計，她事後想與對方和解，但對方出庭後，將手機號碼轉為空號，廖女因此無法與對方和解。

法官表示，被告因一時失慮而犯本案之罪，但本案犯行之動機起因於告訴人違反外送平台規定，要求被告替其外送菸品，因此給予被告緩刑，又為使被告確切記取教訓，避免再度犯罪，認有必要對被告賦予一定負擔，諭知被告應於本判決確定之日起6個月內，向公庫支付3萬元。

