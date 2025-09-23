為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男大生約砲高中少女還偷拍 辯「沒拒絕就是同意」被重判

    桃園市李姓男大生約砲高中少女，卻趁機偷拍性影像，法院審理辯稱「沒拒絕就表示同意」，被法官重判8年6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市李姓男大生約砲高中少女，卻趁機偷拍性影像，法院審理辯稱「沒拒絕就表示同意」，被法官重判8年6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    2025/09/23 16:55

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市李姓男大生跟女高中生約砲，卻未經女方同意，用手機偷拍性影像，事後李男因他案手機被查扣，經警方發現並調查後送辦；桃園地院審理時，李男否認偷拍，直說「對方沒有拒絕就表示同意」，法官認為他毫無悔意，且未賠償，依違反意願之方法使少年被拍攝性影像罪，重判有期徒刑8年6月。

    檢警調查，李姓男大生於2022年8月透過交友軟體結識就讀高中的少女「安安」，雙方相約碰面，由李男開車搭載安安前往桃園市1家商旅開房間，李男卻用手機偷錄2人性行為影片2段。

    李男之後因涉及其他違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經台北市警局婦幼警察隊持搜索票至其桃園市住處搜索，警方查扣其手機，發現竟有竊錄性影像，循線追出上情，經台北地檢署起訴，由桃園地方法院審理。

    法官審理時，受害女高中生表示，與李男是在交友軟體認識，她明確告知對方自己是16歲，後來雙方相約開房間，但她完全不知道對方拍下性影像，直到北市婦幼警察隊通知才知此事，且對方從未對她稱說因擔心發生性侵糾紛，所以要拍攝性行為過程，她根本不知道他有錄影，也不想被拍。

    李男審理時坦承與少女發生性行為，但否認有竊錄性影像，還稱「不知道女方未成年，性行為結束後還有跟她再次確認年齡，但她不給我看身分證」，李更辯稱「拍攝過程中他曾把手機拿起來，女方也有看到，但沒有表示阻止，應該就是同意拍攝」。

    法官審酌，李男與少女透過交友軟體結識，雙方並無任何信賴關係或感情基礎，李男卻僅為滿足一己私慾，未先確認少女意願，在少女毫無防備下竊錄雙方性行為影像，蔑視他人性隱私權。且李男始終否認犯行，更辯稱「認為少女沒有拒絕就表示同意」，對於犯行全無悔意，也未深切認識自己行為造成之危害，且案發後賠償態度消極，甚至未向受害人表示歉意，審結依兒童及少年性剝削防制條例之違反本人意願使少年被拍攝性影像罪，判處有期徒刑8年6月。可上訴。

