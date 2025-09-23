為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    李文娟庭上千篇一律回「不知道」 律師曝「1關鍵」風險

    柯文哲競選總部財務長李文宗（右）、李文娟（左）兄妹二人今早到台北地院出庭。（記者劉信德攝，本報合成）

    2025/09/23 16:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟今天出庭作證。面對檢辯連續拋問，她幾乎全回以「我不知道」、「我不記得」、「我拒絕回答」，導致庭審一度陷入僵局。律師指出，若李身為關鍵證人卻持續拒答，法院有權依法裁罰；並認為，訴訟攻防各有盤算，李文娟的態度亦不難理解。

    台北地方法院今續審前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，共同被告、木可公關行銷公司董事長李文娟出庭作證，卻一概回以不知道。

    律師趙文魁表示，是否構成違法，應端看李文娟在本案中是否屬於關鍵證人；若她身為重要證人卻在庭上持續拒絕回答，法院有權依法裁罰。

    趙文魁進一步指出，證人具有陳述義務，必須說實話，並經宣誓與具結證明；相較之下，被告則享有「不自證己罪」的權利，例如馬英九在三中案中被列為被告，多次出庭時選擇保持沉默，雖遭檢方批評，但仍屬其緘默權的正當行使。

    他也提醒，若證人因案情發展轉變為被告，司法機關則有義務告知其權利，避免產生不自證己罪原則的疑慮。

    律師黃信樺分析，訴訟過程中各方陳述必然以自身利益為出發點，這是正常現象。他並引述法律上的「附隨效應」比喻「陽光支撐影子」，指出李文娟在庭上表述較為迂迴，其實也不難理解，畢竟訴訟本質上就是各懷心思的攻防。

