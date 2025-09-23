火爆男上班3天踹死老闆女友 中檢依傷害致死起訴

台中林姓男子到中區一家卡拉OK店上班，才到班3天就因口角將老闆女友踹死，台中地檢署今天依傷害致死將他起訴。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子（32歲），今年5月到一家卡拉OK店上班，3天後告訴郭姓老闆要到租屋處洗澡，郭男請他先自行前往，當天中午12點郭男到租屋處叫醒同居李姓女友，原本要一起到卡拉OK店上班，郭男先下樓等候，沒想到林男和李女在臥室發生口角，林男竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成腦出血、肋骨斷併發氣血胸、脾臟重度分葉碎裂，傷重住院22天，因併發缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍死亡，檢察官今天偵結，依傷害致死起訴。

林男今年5月23日開始到郭姓男子在中區的卡拉OK店上班，因此認識郭男的李姓女友。5月26日早上9點多，林男在卡拉OK店門口碰到郭男，詢問可否到他位於北區的租屋處洗澡，郭男答應並請他自行前往。

同日中午12點，郭男到租屋處叫醒在臥室睡覺的李女，原本兩人要一起到卡拉OK店上班，郭男先下樓到1樓等候，沒想到林男和李女在臥室發生口角，林男心生不滿，竟出腳猛踹李女的頭、胸、腹部，造成她腦出血、肋骨斷併發氣血胸、脾臟重度分葉碎裂、呼吸衰竭、腎衰竭。

原本在樓下等候的郭男遲不見李女下樓，打電話也沒接，上樓察看才在臥室看到奄奄一息的李女，趕緊叫救護車送醫，因傷勢嚴重，雖院方全力搶救，仍在住院22天後，因併發缺氧性腦病變、肺炎及肺膿瘍而死亡。

警方獲報後將林男移送法辦，台中地檢署檢察官偵結，今天依傷害致死罪嫌將他起訴。

