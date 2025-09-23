夫妻變「熊貓眼」原因曝!柯文哲電子腳環換好了 審判長：避免增加法律外干擾

柯文哲更換電子腳環後離開北院。（記者劉信德攝）

2025/09/23 16:07

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲所佩戴的電子腳環，屢次出現離線狀況，其妻陳佩琪為此抱怨每天清晨被查行蹤，夫妻變「熊貓眼」，為確保科技監控設備運作效益、防止被告規避，台北地院今天命柯文哲下午返院更換腳環；柯文哲下午3時準時抵達，由廠商人員更換腳環，3點半安裝完成後離開北院。

台北地院今上午審理前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟出庭作證，庭訊至中午結束。庭訊時，合議庭處理科控中心反映的問題，柯文哲所佩戴的電子腳環，屢次出現離線狀況，法院命柯文哲下午返回北院更換電子腳環。柯文哲進入、離開法院時，都戴著口罩未說話，與在旁迎接的支持者一一握手，表情一派輕鬆。全案週四將傳喚同案被告、威京集團主席沈慶京作證。

柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文抱怨，科技監控中心多次於凌晨3、4點打電話給柯文哲查行蹤，柯文哲身體真的會承受不了；高檢署為此回應指出，9月9日至20日間，柯文哲的電子腳環曾於凌晨產生低電量1次、離線告警3次，監控中心依據「告警處理標準程序」去電聯繫，科控中心也已聯繫廠商，查明腳環產生離線告警的原因。

審判長江俊彥今上午於開庭時表示，要處理科控中心反映的問題，柯文哲佩戴的電子腳環常有離線狀況，法院已請廠商於今下午3時來北院，協助更換柯的電子腳環，希望能徹底排除設備、訊號問題，避免增加「法律以外的干擾」，命柯下午回來北院配合換裝，柯回以「科技的問題，就用科技解決」同意返院。

