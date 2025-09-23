沒被「樺加沙」打亂 高雄女監中秋懇親會溫馨落幕

高雄女監舉辦中秋懇親活動，擠爆會場。（圖由高雄女監提供）

2025/09/23 16:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄女子監獄每年都會舉辦中秋節面對面懇親會，收容人前幾天因「樺加沙」颱風訊息，心情忐忑不安，也有家屬來電關切，今（23）日如期舉辦，放下心中大石，而近千人聚集的會場內，夾雜喜怒哀樂心情，最終在溫馨氛圍中收場。

高雄女子監獄於中秋節前夕，與臺灣更生保護會高雄分會合作辦理中秋節面對面懇親活動，總計318位收容人及582位家屬參加。獄方特地在戒護區2樓教誨堂，以「月滿人團圓，兔趣慶中秋」為主題佈置場地，融合Ｑ版兔子、嫦娥、桂花樹與烤肉場景，相當應景。

請繼續往下閱讀...

收容人婷婷（化名）靜靜坐在會場一角，引頸期盼遠道而來的年邁父母親，內心百感交集。她說，每當夜晚舍房格外寂靜，腦海裡最清晰的畫面，就是小時候黑夜時分，那道母親怕她害怕，為她留著從門縫透進來的燈光，「門縫外的一盞燈」，讓她下定決心遠離過去的損友，並善用自身所長及在監所學習的技訓技能，讓自己脫胎換骨。

一位先生晚來了幾分鐘，引來妻子發怒，2人在會場吵得不可開交，當妻子哭著說：「你遲到了，就會減少相處的時間，我珍惜那幾分鐘」，先生聞言後解釋「我只是想讓妳多吃點外面的菜，沒想到會耽誤了時間」，誤會冰釋，兩人相擁而泣。

典獄長饒雅旗表示，面對面懇親的目的是希望同學們能懂得珍惜與感恩，並透過家庭支持與接納，重建收容人自信心，這不僅是一個團聚的時刻，更是一個彼此打氣、重新得力的機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法