民政處長稱收柯建銘上海辦事處信件 竹市警未接獲報案 研判是造假公文

新竹市府民政處長施淑婷收到立委柯建銘上海辦事處公文稱交司法單位釐清？警方表示：尚未正式收到施淑婷報案，研判信件內容是惡意造假公文。（擷取自臉書貼文）

2025/09/23 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書大剌剌發文稱收到「立法委員柯建銘上海辦事處」公文，還要柯辦來要正本，施今天接受媒體詢問時改稱已將該信件交由司法單位釐清，不過，新竹市警察局表示，目前尚未正式接獲施淑婷及柯建銘的報案。初步研判信件內容不實、以修圖軟體、自香港地區寄信的方法是躲避查緝，判斷是以惡意騷擾為目的。警方會視狀況持續辦理。

警方指出，針對施淑婷在個人臉書粉專發文稱接獲境外郵件，信中署名「立法委員柯建銘上海辦事處」，信中內容為民眾陳情恢復竹市戶籍，但警察局目前尚未正式接獲施淑婷及柯建銘報案。經查施淑婷所收郵件是於114年9月9日自香港寄出，循空運轉郵務系統於22日送達，寄件人未載寄件地址，信內署名「立法委員柯建銘上海辦事處」疑似偽造「立委柯建銘辦公室」署名。

警方研判，該信件內容不實且以修圖軟體、自香港地區寄信之手法躲避查緝，研判以惡意騷擾為目的，後續視情況追查。提醒市民針對相關信件或內容不實文件可循管道進行查證。

新竹市府民政處長施淑婷收到立委柯建銘上海辦事處公文，稱交司法單位釐清。新竹市警方表示：尚未正式收到施淑婷報案，研判信件內容是惡意造假公文。（記者洪美秀攝）

