海山警3小時逮縱火雨衣匪 竟是惡女犯案

2025/09/23 15:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間按摩店今天上午驚傳遭不明人士到店內櫃檯淋汽油，恐嚇要錢不成縱火逃逸，警方回溯嫌犯行蹤，追出她買油的加油站、住處，案發3小時內，掌握一名女嫌涉案，到中和逮獲35歲謝姓女子到案；警方查出，縱火嫌犯鄭女為這間按摩店員工，因工作問題近來與負責人激烈爭執，導致鄭女心生不滿，今天上午買油後假搶劫真縱火，警方3小時內逮獲鄭女，將依恐嚇取財、公共危險送辦。

據了解，板橋松江街按摩店縱火案發生在今日上午11時17分許，當時鄭姓女嫌身穿黃色雨衣、頭戴安全帽，手持裝滿汽油的鮮乳瓶，闖入店內後，將櫃台淋滿汽油，要求店員交出櫃檯抽屜內現金，但店員拒絕交付，嫌犯便以打火機引燃火勢，迅速逃離，櫃台員工隨即搬來滅火器撲滅火勢，幸未造成人員受傷。

海山分局偵查隊及江翠所警力到場，封鎖現場採證，查訪時得知嫌犯要求拿出櫃台抽屜裡的現金，懷疑是顧客或熟人所為，詢問店員按摩店最近是否與人結怨，眾人都沒有印象；警方擴大調閱監視器影像，掌握嫌犯行蹤，今天下午2時許將涉案鄭女帶回分局偵訊，赫見縱火嫌犯竟是按摩店女員工，挾怨縱火報復店家。（16:35更新）

新北市警海山分局3小時逮獲按摩院縱火恐嚇嫌犯，赫見是名女嫌，正進一步釐清犯案動機。（記者吳仁捷翻攝）

