普發現金1萬元假釣魚簡訊、電郵亂竄 有民眾不察遭盜刷5萬

刑事局公布詐騙假電郵。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/23 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期引起社會高度關注的「普發一萬」現金發放，民眾有望在10月領到現金，詐騙集團卻看準時機，開始大量發送假冒財政部等政府機關的電子郵件及釣魚簡訊，目前雖有民眾檢舉9件釣魚網站，另檢舉身分遭冒用的假檢警84件，但仍有民眾因點擊釣魚網站，輸入信用卡資訊，遭盜刷5萬餘元。刑事警察局提醒，政府發放現金絕不會以簡訊、Email或其他通訊方式，要求民眾預先點擊連結、填寫個人資料或轉帳匯款，請民眾務必提高警覺。

刑事局指出，詐騙集團的首波攻擊手法，是以大量發送假冒政府機關的電子郵件及釣魚簡訊，內容多為「普發現金已開放登記」、「點此查詢領取資格」或「請盡速完成資料驗證」等，誘騙民眾點擊惡意連結，企圖竊取銀行帳號、信用卡資訊、身分證字號等重要個資。

165詐騙諮詢專線統計，自8月普發現金議題發酵開始，民眾檢舉釣魚網站9件、檢舉詐團以民眾身分遭冒用，需監管民眾帳戶84件，且已有民眾點擊釣魚網頁上當受騙，民眾經假冒政府Email連接假網址後，以假亂真的網頁教民眾輸入信用卡資訊，遭詐團盜刷外國貨幣、遊戲點數和禮券，收到簡訊驗證碼時，竟不疑有他的輸入OTP驗證碼，遭盜刷5萬多元。

刑事局分析民眾檢舉的釣魚網站網址：https://mofy-gov.net/tw、https://mofb-gov.net/tw、https://6000-mof-tw.net/tw，及假冒Email：do_not_reply@on24event.com，皆是運用類同於政府官方網頁的帳號。對於此類假網站或假連結，刑事警察局已強力追查並予以封鎖屏蔽，並提供破解小撇步請民眾牢記：假網頁或假Email的網址，會是亂數，或「.com」、「.net」等商用網址，而非政府官方以「gov.tw」結尾的網址。

刑事局表示，政府普發現金的相關細節，將會透過行政院官方管道正式公告，不會以個資遭冒用領取普發現金，而要求電話做筆錄、交出銀行帳戶給檢警單位監管等，請民眾保持警覺，切勿聽信不實訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局公布詐騙假網址。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒普發現金絕不會要求填寫信用卡資料。（記者姚岳宏翻攝）

