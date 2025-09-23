為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    成功嶺新兵打靶「臉部炸裂眼球掉落」 法醫高大成揭99％原因

    法醫高大成認為，打靶時右眼靠近槍托，左臉被炸傷、左眼球掉落、粉碎，頭部又無子彈射入、射出口，符合膛炸傷勢。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成認為，打靶時右眼靠近槍托，左臉被炸傷、左眼球掉落、粉碎，頭部又無子彈射入、射出口，符合膛炸傷勢。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/23 14:44

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國軍陸軍十運團234機步旅邵姓新兵，昨日在成功嶺參與T91步槍實彈射擊訓練時，左臉遭炸傷送醫，左臉嚴重碎裂，連左眼球掉落「眼球粉碎」，傷勢嚴重，外界懷疑是膛炸、他人誤擊、甚至是自殺，議論紛紛，法醫高大成認為，頭部沒有射入及射出口，而是爆裂性傷口，認為膛炸機率很高。

    據了解，邵員是在進行「快速反應射擊」訓練時發生意外，要跑動，變換3種射擊姿勢，還要在掩體之中出槍瞄準、射擊，有別於以往多採臥姿定點射擊的模式；邵員打靶時在射擊台上，進行變換動作時，依規定要先關保險，但他在未關保險狀態下動作，造成槍口貼近臉擊發，當場倒地，現場一名上士見狀立刻上前緊急處置。

    高大成指出，這名阿兵哥頭左臉被炸傷、左眼球掉落，頭部沒有子彈射出口，符合打靶時，右眼靠近槍托，左臉被炸傷、左眼球掉落、粉碎，符合膛炸傷勢，認為膛炸機率超過99%。

    高大成說，子彈射出接觸皮膚，分為近射、接射及遠射，可以依皮膚留下來的痕跡及子彈孔大小研判，近射為靠著皮膚射出，子彈射擊接觸皮膚，皮膚表面不會有燒火傷或煙硝；接射則與皮膚有距離射擊，60公分內都算，皮膚表面會留下火傷及煙硝，子彈射入孔會比子彈大一點，射出孔比小彈小一點；遠射則是在更遠距離射出子彈，火傷和煙硝不會留在皮膚上，子彈射入孔會比子彈小一點，射出孔則比小彈大一點。

    至於自殺可能性，他說，自殺時不可打射擊眼睛附近，而是射擊口部及心臟，而且邵員沒有子彈射進、射出口；外傳可能別人在清槍時子彈誤擊，他說，這樣的話，身體也會射入口，尤其長槍一定有射出口，長槍子彈強勁，不可能卡在身體，也有射出口。

    高大成懷疑，可能清槍動作不確實，加上近日下雨可能生鏽，造成膛炸。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播