拒捕強行駛離自撞電桿被逮 偷車賊與警都受傷

2025/09/23 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢警分局今天上午10點多在東勢區新盛街與新盛九街口查獲涉嫌偷竊小貨車的張姓男子，上前攔查時，張嫌竟拒捕強行駕車離開，結果波及一輛轎車後並失控自撞電線桿，員警隨即破窗，運用優勢警力將張嫌制伏逮捕，並於車上起獲安非他命及海洛因等毒品，張嫌頭腳擦挫傷，經送醫治療後由警方戒護，逮捕過程中，警員戴鈞皓也手部受傷送醫治療。

東勢警分局表示，日前接獲情資，指一輛被竊的小貨車出現在轄區，經調閱車行紀錄確認後，立即派員展開巡查，今天上午10點多，員警在新盛街口發現該車後，隨即埋伏監控，見時機成熟立即上前攔查。

不料，駕駛小貨車的張嫌（50歲）拒捕並駕車衝離，警車上前包抄，小貨車撞到停在路邊的一輛轎車，隨即失控自撞電線桿，員警旋即破窗，以優勢警力成功將張嫌制伏逮捕，並於車上起獲安非他命及海洛英等毒品。

逮捕過程，張嫌因撞電線桿致頭腳擦挫傷，經送醫治療後由警方戒護，警員戴鈞皓也手部受傷，同樣送醫治療。警方鑑識小隊到場蒐證，並由交通分隊進行事故測繪，將偵訊後依法送辦。

