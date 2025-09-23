剴剴案》民團：劉家姊妹是凌虐兒童為樂殺人魔 都應判無期

高等法院今（23日）下午首次開庭審理「剴剴案」，提訊保母劉彩萱、劉若琳姊妹。（記者陳逸寬攝）

〔記者楊國文／台北報導〕台北市惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控於前年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑，創下虐童案件史上最重刑紀錄，劉若琳視為共同正犯判刑18年徒刑，劉家姐姊和檢方均上訴高等法院，高院今下午2時30分開庭，多個人權、婦女團體到場關切，民團兒虐容忍發言人鄭瑄霓指出，劉彩萱2姊妹就是「以凌虐兒童為樂的殺人魔」，建請高院都應重判，均判無期徒刑，沒有減輕刑責的可能性，政府亦應儘速成立兒少部，維護兒童的權益。

劉彩萱2姊妹均上訴高院，劉彩萱否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張北院國民法官法庭判她無期徒刑過重，劉若琳則做無罪答辯；高檢署則針對劉若琳的部分提起上訴，主張一審判刑過輕。

今下午開庭，大批婦團、民團到場旁聽，兒虐容忍發言人鄭瑄霓指出，劉家姊妹虐死「剴剴」，下手之狠令人無法接受，一個不到2歲的孩童被劉家姊妹凌虐到精神崩潰，還得到憂鬱症，劉若琳上訴還主張她無罪，痛批「妳們最講，我們都不敢聽」，至少2姊妹都要判決無期徒刑。

鄭瑄霓亦指出，我國保護兒少的權益非常不足，建請政府應儘速成立兒少部，像發生「剴剴」被虐死事件，至今有那些官員被追究責任？日本都先住國家都有類似政府部門。

北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，年女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終致於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法官庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷終致死亡。

國民法官庭判決痛批劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本上，迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姐姊和檢方均上訴高等法院。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

