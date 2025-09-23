為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    才剛打死人！ 桃園狂男又持刀捅人險釀死還找少年頂罪 檢求刑8年6月

    桃園市羅姓男子犯下傷害致死案才隔2個月，又因酒後細故持刀捅人，事後還找少年頂罪，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌將他起訴求處8年6月重刑。（記者余瑞仁攝）

    2025/09/23 14:27

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市24歲羅姓男子於2022年10月間才犯下一樁傷害致死案，時隔2個多月又於2023年1月間與友人在中壢區1家酒店前與不認識2名酒客起衝突，羅男又涉嫌持刀向對方胡姓男子背部捅了3刀導致氣血胸，胡男送醫緊急手術、住進加護病房才保住一命，羅事後還教唆蕭姓少年頂罪，蕭姓少年事後向桃園地檢署檢察官自首頂替，檢方認為羅男目無法紀、漠視他人生命且毫無悔意，偵結依殺人未遂等罪嫌起訴並具體求刑8年6月。

    檢警調查，羅姓男子與多名友人於2023年1月6日深夜11點多在中壢區復興路1家酒店前與2名不認識的酒客起口角，羅男與友人動手圍毆2人，羅男更到車上取出1把彎刀，趁對方胡姓酒客被打蹲在地上不及防備之際，對其背部捅了至少3刀，胡被砍殺倒地不起，羅又持刀欲追殺另1酒客，經同行友人攔阻，隨後上車逃離現場。

    被捅3刀的胡姓酒客因胸部遭刺穿氣血胸，經119獲報派遣救護車送往林口長庚醫院急救，院方緊急開刀切除部分肺葉、固定肋骨與清創才救回1命，之後住進加護病房休養1個多月出院。

    案發後警方積極緝凶，羅男卻唆使蕭姓少年出面頂罪，允諾給予安家費並會幫忙委任律師，直到去年蕭姓少年良心不安向檢察官自首是為羅男頂替；檢方查出，羅男因於2022年10月4日犯下另起傷害致死案件，擔心再犯曝光被判重刑而找人頂罪，該起傷害致死案羅男被判刑8年。

    檢方認為，羅男此前犯下傷害致死案才過2個月，又再度涉犯持刀殺人未遂案，顯見羅男目無法紀、漠視他人生命且毫無悔意，偵結依殺人未遂罪嫌將他起訴，並向法院具體求處8年6月有期徒刑。

